Toute l’actu en direct 24h/24
Avec notre application gratuite
Installer
Dernière minute
En Direct
Dernière minute
En direct
A suivre

Deux étrangers en situation irrégulière tués par balle en Guyane

Les homicides ont significativement baissé en Guyane durant ce premier semestre. [FRANCOIS NASCIMBENI / AFP]
Par CNEWS avec AFP
Publié le

Deux ressortissants étrangers sans papiers ont été tués par balle à Cayenne (Guyane) le jeudi 9 octobre. Une enquête a été confiée aux services de la police judiciaire.

Un ressortissant dominicain et un brésilien de 20 ans, tous deux en situation irrégulière, ont été retrouvés morts, avec des blessures par balle au thorax, à Cayenne (Guyane) dans la soirée de jeudi 9 octobre, ont indiqué des sources policières à l'AFP ce vendredi. 

Une des victimes, découverte par un passant dans la rue, était en arrêt cardiaque à l'arrivée des secours. Malgré les soins prodigués, elle est décédée. Peu après, un second homme, également blessé par balle à la poitrine, a été découvert sans vie dans un fossé à proximité. La police judiciaire a ouvert une enquête.

Sur le même sujet Marseille : un homme tué par balles devant une salle de sport, une enquête ouverte Lire

D'après les statistiques des services locaux de la Justice, les homicides ont significativement baissé en Guyane durant ce premier semestre. 

GuyanePoliceFaits divers

À suivre aussi

«La frontière entre le Brésil et la Guyane est un gruyère, ce qui amène notamment un problème de trafic de drogue», décrypte Pierre Lellouche
Guyane : ce que l'on sait de la mort d'un soldat français lors de l'opération Harpie
Guyane : voici à quoi ressemblera la prison de haute sécurité annoncée par Gérald Darmanin

Ailleurs sur le web

Dernières actualités