Deux étrangers en situation irrégulière tués par balle en Guyane

Deux ressortissants étrangers sans papiers ont été tués par balle à Cayenne (Guyane) le jeudi 9 octobre. Une enquête a été confiée aux services de la police judiciaire.

Un ressortissant dominicain et un brésilien de 20 ans, tous deux en situation irrégulière, ont été retrouvés morts, avec des blessures par balle au thorax, à Cayenne (Guyane) dans la soirée de jeudi 9 octobre, ont indiqué des sources policières à l'AFP ce vendredi.

Une des victimes, découverte par un passant dans la rue, était en arrêt cardiaque à l'arrivée des secours. Malgré les soins prodigués, elle est décédée. Peu après, un second homme, également blessé par balle à la poitrine, a été découvert sans vie dans un fossé à proximité. La police judiciaire a ouvert une enquête.

D'après les statistiques des services locaux de la Justice, les homicides ont significativement baissé en Guyane durant ce premier semestre.