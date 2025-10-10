«Je me suis ramassé des coups plein la gueule» : le témoignage de ce cycliste nantais défiguré par deux individus relâchés par la justice

Fin septembre, un cycliste de 72 ans a été violemment agressé lors de sa sortie en vélo le long de la Loire, à Nantes, par deux jeunes. Arrêtés le soir même par la police, ces derniers, âgés de 19 ans, ont finalement été relâchés par la justice. De quoi provoquer la colère de la famille de la victime.

Le visage tuméfié et des fractures multiples. C’est ainsi que la sortie en vélo d’un cycliste de 72 ans s’est terminée. Le 29 septembre dernier, sur la piste cyclable qui longe la Loire à Nantes, le retraité décide de faire une pause. Mais deux jeunes arrivent à ce moment et lui interdisent de se soulager. Ils se livrent alors à un tabassage «en règle».

«Je n’ai pas eu le temps de comprendre ce qui m’arrivait»

«Je n’ai pas eu le temps de comprendre ce qui m’arrivait. Je me suis ramassé des coups plein la gueule, des coups de poing au visage et dans le thorax, surtout du côté gauche», raconte la victime. Les auteurs seront arrêtés le soir même par la police. Deux jeunes de 19 ans faisant partie de la communauté des gens du voyage.

«Les policiers eux-mêmes ont dit à mon mari : “écoutez, étant donné la violence de l’agression, ils vont être déférés demain au parquet et passeront en comparution immédiate”. Et l’après-midi, ils m’ont rappelé en me disant : “ils vont passer devant le juge, mais ils seront mis sous contrôle judiciaire et il y aura un procès le 26 janvier”», se souvient la femme du cycliste.

Une annonce qui a mis la retraitée «très en colère». «J’ai dit aux policiers : “c’est très simple, ils vont rentrer chez eux, ils vont faire les kékés, ils vont être fiers d’eux et ils ne se pointeront pas le 26”. Ils m’ont répondu : “c’est fort à craindre”», rapporte-t-elle. La famille a eu très peur de cette agression d’une violence rare, puisque le retraité de 72 ans a trois AVC à son compteur.