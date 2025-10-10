Maeva Ghennam : l’influenceuse condamnée à un an de prison avec sursis et 150.000 euros d'amende pour pratiques commerciales trompeuses

L’influenceuse Maeva Ghennam devait comparaître devant la 31e chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Paris. Poursuivie pour pratiques commerciales trompeuses, elle a été condamnée à un an de prison avec sursis et 150.000 euros d'amende.

Après Rym Renom, c’est au tour de Maeva Ghennam de faire face à la justice. Ce vendredi 10 octobre, l’influenceuse de 28 ans devait comparaître devant la 31e chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Paris afin d’être jugée pour «pratiques commerciales trompeuses».

Finalement, l'influenceuse a été condamnée par le tribunal à un an de prison avec sursis et 150.000 euros d'amende.

Dans cette affaire, Maeva Ghennam est accusée d’avoir vanté des résultats esthétiques mensongers concernant plusieurs promotions de produits de beauté. Néanmoins, sur ses réseaux sociaux, l’influenceuse avait indiqué ne pas pouvoir assister à l’audience du jour étant donné qu’elle est interdite de quitter Dubaï, capitale des Émirats arabes unis.

«Je n’étais même pas au courant que j’avais mon jugement en France. Personne ne m’a tenue informée. Pourtant, la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) a mon contact. On a discuté plusieurs fois par mail. Néanmoins, j’ai appris sur Internet que j’avais un jugement», avait dit Maeva Ghennam dans une story partagée sur Instagram.

«Comme vous le savez, je ne peux pas quitter Dubaï. Je suis bloquée ici, entre mes problèmes à Dubaï, et maintenant voilà que j’en ai en France», avait-elle ajouté.

«Je n’ai plus d’argent»

En effet, Maeva Ghennam est mise en cause dans une bagarre avec son ex-compagne survenue lors d’une soirée à Dubaï. L'altercation a été filmée par les caméras de surveillance. Convoquées par la police dubaïote, les deux femmes ont fait l’objet d’un «travel ban» (interdiction de quitter le territoire) prononcé à leur encontre par les autorités émiraties.

Outre ces faits, Maeva Ghennam est mise en cause dans d’autres affaires qualifiées d’«incitation à la haine et menaces de mort». Cela fait suite à des plaintes déposées à son encontre pour des publications sur les réseaux sociaux jugées haineuses, notamment pro-Hamas et anti-juives. Elle a été convoquée à plusieurs reprises par les autorités émiraties en décembre 2024.

Concernant les faits qui lui sont reprochés en France, Maeva Ghennam avait fait savoir que la DGCCRF l’a condamnée à 100.000 euros d’amende. «C’est énorme. Je conteste cette somme avec mon avocat (…) Je n’ai plus d’argent. Je n’ai pas les moyens de payer 100.000 euros», avait-elle conclu.