Paris : une avocate hospitalisée en psychiatrie après avoir tenté de profaner la tombe du Soldat inconnu et mordu un policier

La mise en cause aurait arraché les fleurs sous l’Arc de Triomphe. [Ludovic MARIN / POOL / AFP]
Par Khalil Rajehi
Publié le - Mis à jour le

Ce jeudi 9 octobre, une avocate a été interpellée et conduite à l’infirmerie psychiatrique de la préfecture de police de Paris après avoir tenté de profaner la tombe du Soldat inconnu et mordu un policier. 

Des faits qui pourraient conduire à une sanction. Une avocate a été interpellée, ce jeudi 9 octobre aux alentours de 15h30, après avoir tenté de profaner la tombe du Soldat inconnu sous l’Arc de Triomphe à Paris, a appris CNEWS de source policière et du parquet, confirmant une information de Paris-Match

D’après nos informations, la mise en cause aurait arraché les fleurs sous l’Arc de Triomphe. Alors qu’elle venait d’être repérée par les policiers, l’avocat aurait tenté de prendre la fuite et même refusé d’obtempérer.

Sur le même sujet Affaire Lydie Logé : un appel à témoins lancé pour localiser une cavité où Michel Fourniret pourrait avoir caché le corps Lire

Face aux policiers, l’avocate aurait affiché une sorte de résistance afin d’éviter son placement en garde à vue et aurait même mordu un fonctionnaire de police avant d’être maîtrisée, selon une source policière. 

Les contrôles alcool et stupéfiants se sont révélés positifs. Contacté par nos soins, le parquet a indiqué que la mise en cause «a été conduite à l’infirmerie psychiatrique de la préfecture de police de Paris».

