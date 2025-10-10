Procès de Cédric Jubillar : confronté à des témoignages accablants, l'accusé entendu à la barre ce vendredi

Alors que le procès de Cédric Jubillar arrive à son 13e jour, le peintre-plaquiste de 38 ans, présent depuis le 22 septembre dans le box des accusés, doit se soumettre à un interrogatoire récapitulatif de plusieurs heures ce vendredi.

Il va prendre la parole. Après plus de quatre ans de procédure, Cédric Jubillar, jugé pour le meurtre de sa compagne Delphine, doit s’exprimer ce vendredi 10 octobre devant la cour d’assises du Tarn. Sa prise de parole intervient au 13e jour du procès ayant débuté le 22 septembre dernier.

L’audience du jour est tant attendue puisque depuis le début du procès, Cédric Jubillar n’a été questionné que ponctuellement sur des sujets précis, comme les fois où il a pu dire à différentes personnes qu'il avait tué Delphine, disparue mystérieusement fin 2020, ou qu'il allait le faire, comme le note l’AFP.

Cédric Jubillar a parfois réagi depuis le box des accusés. «Je n'ai pas tué Delphine, c'est une certitude, (dire ça) ce n'est pas intelligent, c'est sûr, mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus ? Je pense que c'est mon tempérament, j'ai besoin d'expulser, de faire de l'humour», a-t-il déclaré durant le procès.

«Je lui ai dit "qu’est-ce-que t’as fait ?". Il m’a dit "je l’ai étranglée"»

Néanmoins, sa prise de parole intervient à l’heure où l’accusé est confronté à des témoignages accablants.

La veille, soit ce jeudi 9 octobre, c’est son ex-compagne Jennifer C., qui a été interrogée par la cour. Elle affirmait avoir reçu les aveux du peintre-plaquiste «lors de plusieurs parloirs», cette année. «Je lui ai dit "qu’est-ce que t’as fait ?". Il m’a dit "je l’ai étranglée". Il m’a montré le geste», a-t-elle dit. D’après elle, Cédric Jubillar lui aurait confié avoir tué Delphine car la victime «allait le faire chier avec les enfants et la maison».

«Plusieurs fois, il me dit que si jamais je le trompe, je vais finir à côté de Delphine», a raconté Jennifer C., avant de préciser que l’accusé aurait attrapé son cou entre ses mains et lui aurait dit : «Je l’ai fait une fois, je peux le faire deux fois. Là, il rigole, ça le fait rire», a-t-elle commenté.

Des accusations auxquelles s’est défendu le principal accusé. «Non, je n’ai jamais reconnu l’avoir tuée. Ça, elle l’invente complètement. Elle m’a posé la question plein de fois. Je lui ai dit "écoute, ce n’est pas moi, maintenant, crois ce que tu veux"», a-t-il martelé.

«J’ai beaucoup insisté pour avoir du shit au parloir. Je pense qu’elle a dû se sentir manipulée, et du coup elle se venge en faisant ça», a-t-il souligné.

«Si j'avais pris plus au sérieux cette phrase, on n'en serait pas là»

Mercredi 8 octobre, c’est Nadine Jubillar, mère de Cédric, qui a été entendue devant la cour. Ce jour-là, elle avait livré un témoignage incriminant pour l'accusé, exprimant ses doutes sur la culpabilité du peintre-plaquiste et regrettant de «ne pas avoir pris plus au sérieux» les menaces de mort qu'il avait proférées à l'encontre de Delphine avant la disparition de l'infirmière.

Au cours d'une longue audition marquée par de nombreuses hésitations et des soupirs, la mère de Cédric Jubillar a été amenée à raconter cette matinée de décembre 2020, quelques semaines avant la disparition de sa belle-fille, où son fils lui aurait dit : «J'en ai marre, elle m'énerve, je vais la tuer, l'enterrer et personne ne va la retrouver».

«Si j'avais pris plus au sérieux cette phrase, on n'en serait pas là (…) Je n'ai pas compris la portée de ses mots au départ, j'ai mis ça sur le ton de la colère. Aujourd'hui, je regrette de ne pas avoir donné plus de sens à cette phrase», a-t-elle lâché.

Ce même jour, un ancien codétenu, surnommé Marco, a affirmé devant la cour d’assises du Tarn que Cédric Jubillar lui avait confié, à travers la fenêtre du quartier d’isolement de la maison d’arrêt de Toulouse-Seysses, s’être «débarrassé» de Delphine après avoir découvert un échange entre l’infirmière et son amant. «J’ai pété les plombs, j’ai vrillé. C’est sorti cash», aurait dit l’accusé à son codétenu.