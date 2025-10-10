Toute l’actu en direct 24h/24
Toulon : l’alerte enlèvement déclenchée puis suspendue pour une fillette de 4 ans enlevée par son père

L'alerte a été déclenchée ce vendredi. [Thomas COEX / AFP]
Par Khalil Rajehi
Publié le - Mis à jour le

Le procureur de Toulon a déclenché, ce vendredi 10 octobre, une alerte enlèvement après la disparition de Maëlle, 4 ans, qui aurait été kidnappée par son père dans des circonstances «très inquiétantes». Finalement, l'alerte a été suspendue. 

Ce vendredi 10 octobre, le procureur de la République de Toulon a indiqué avoir procédé au déclenchement du dispositif «alerte enlèvement». 

Cela fait suite à la disparition de Maëlle, 4 ans, qui aurait été kidnappée par son père «dans des circonstances très inquiétante» selon le magistrat. 

Néanmoins, l'alerte enlèvement a été rapidement suspendue par le procureur de la République, évoquant «des éléments nouveaux qui permettraient de localiser le père et l'enfant, laquelle serait en bonne santé».

Toulonalerte enlèvementFaits diversJustice

