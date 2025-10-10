Toute l’actu en direct 24h/24
Avec notre application gratuite
Installer
Dernière minute
En Direct
Dernière minute
En direct
A suivre

«Vive le déluge d’Al-Aqsa» : le parquet de Lyon ouvre une enquête pour apologie du terrorisme après des chants pro-Hamas scandés à Vénissieux

Sur son compte X, le Groupe d’ultra-gauche Antifa Lyon a partagé une séquence d’une durée de 27 secondes. [X @antifa_lyon]
Par Khalil Rajehi
Publié le - Mis à jour le

Le parquet de Lyon a ouvert une enquête pour apologie du terrorisme, ce vendredi 10 octobre, après le signalement effectué par la préfète du Rhône Fabienne Buccio à la suite de chants pro-Hamas, scandés ce mardi 7 octobre lors d’une «manifestation sauvage» organisée à Vénissieux.

Deux jours après le signalement effectué par la préfète du Rhône Fabienne Buccio au titre de l’article 40 du Code pénal au procureure de la République de Lyon pour apologie du terrorisme, le parquet a indiqué à CNEWS ce vendredi 10 octobre avoir ouvert une enquête de ce chef. 

Les investigations ont été confiées à la Direction interdépartementale de la police nationale du (DIPN) Rhône. L’ouverture de cette enquête fait suite à des propos graves «tenus et affichés» lors d’une «manifestation sauvage» en soutien à la Palestine organisée mardi 7 octobre à Vénissieux, dans le même département.

Un mouvement né lors des attaques terroristes du 7-Octobre 

Parmi les chants scandés par les participants, certains glorifiaient le mouvement terroriste du Hamas. Ainsi, sur une vidéo relayée notamment par Marion Maréchal sur X, on peut entendre les manifestants scander : «L’Algérie a vaincu, la Palestine vaincra» et «Vive, vive, le déluge d’Al-Aqsa».

Sur le même sujet Bouches-du-Rhône : une plaque en hommage à Ilan Halimi vandalisée à la veille du 7-Octobre Lire

Le «déluge d'Al-Aqsa» est le nom donné par le mouvement terroriste palestinien aux attaques du 7 octobre 2023 perpétrées en Israël et qui ont coûté la vie à plus de 1.200 Israéliens.

De son côté, la préfète du Rhône Fabienne Buccio a fermement condamné ces chants. Sur son compte X, le Groupe d’ultra-gauche Antifa Lyon a partagé une séquence d’une durée de 27 secondes. Sur les images, on peut entendre les manifestants reprendre le slogan suivant : «Palestine vivra, Palestine vaincra».

LyonapologieTerrorismeHamasFaits divers

À suivre aussi

Lyon : un propriétaire victime de squatteurs
«Les propriétaires ne sont pas protégés» : la colère de Benoît, victime de squatteurs depuis près d'un an
Lyon a battu le RB Salzbourg lors de la 2e journée de la Ligue Europa.
Ligue Europa : les résultats complets de la 2e journée
Lyon s'est imposé sur la pelouse d'Utrecht lors de la 1ère journée de Ligue Europa.
Ligue Europa : les résultats complets de la 1ère journée

Ailleurs sur le web

Dernières actualités