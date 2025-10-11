Manche : un homme, une femme et un enfant de 7 ans meurent dans un incendie

Une habitation a pris feu dans la nuit de ce vendredi à samedi dans la commune de Poilley (Manche). Trois personnes ont perdu la vie dans ce dernier.

Un drame pour la commune normande. Le parquet de Coutances a indiqué qu’un incendie meurtrier avait eu lieu dans la nuit de ce vendredi 10 octobre dans la Manche. Trois personnes y ont perdu la vie.

Le procureur de Coutances, Gauthier Poupeau, a indiqué ce samedi 11 octobre dans l'après-midi que «les corps de l'enfant de 7 ans et de la maman», qui étaient activement recherchés, «ont été retrouvés».

Par ailleurs, un autre enfant, âgé de 2 ans, a été transporté à l’hôpital. «Ses jours ne semblent pas en danger mais toute précaution doit être prise sur ce point», a ajouté le procureur.

Des recherches difficiles

Selon une source proche de l’enquête, l’homme retrouvé mort serait le père de famille.

Les secours ont précisé que les recherches avaient été rendues difficiles par les dégâts causés par l'incendie, qui ont fragilisé la structure de la maison. Une cinquantaine de pompiers ont été mobilisés sur cette intervention qui a débuté vers 4h du matin ce samedi 11 octobre.

Avant d'être éteint, le feu était localisé au rez-de-chaussée de la maison, avec un risque de propagation à l'étage supérieur et aux habitations voisines, d'après le service d'intervention et de secours (Sdis) de la Manche.