Moselle : une fillette de 9 ans retrouvée morte, la piste du suicide privilégiée

Pour le moment, les circonstances de la mort restent inconnues.
Par CNEWS avec AFP
Publié le - Mis à jour le

Le corps d’une enfant de 9 ans a été découvert à son domicile de Sarreguemines en Moselle ce samedi 11 octobre. La piste du suicide est privilégiée par les enquêteurs.

Une macabre découverte. Une fillette de 9 ans a été retrouvée morte ce samedi 11 octobre à son domicile familial de Sarreguemines (Moselle), a indiqué le parquet.

«L'enquête est en cours», a indiqué le parquet de Sarreguemines, mais il semble qu'il s'agisse «d'un acte volontaire de la part de la fillette», qui aurait eu prochainement 10 ans.

Il n'a pas souhaité en dire plus, ni sur les circonstances du décès, ni sur les motivations possibles de l'enfant.

Selon le journal Républicain Lorrain, rien ne permet à ce stade de l'enquête d'affirmer qu'elle aurait été victime de harcèlement. Le parquet n'a pas voulu s'avancer sur ce point, indiquant vouloir attendre les résultats de l'examen médicolégal, «qui aura lieu dans les prochains jours».

MoselleSuicideenfant

