Toute l’actu en direct 24h/24
Avec notre application gratuite
Installer
Dernière minute
En Direct
Dernière minute
En direct
A suivre

«Dégradation physiologique extrême» : un juge saisi pour «crime de délaissement» après la mort d'un bébé de 8 mois

Une autopsie du bébé pratiquée dimanche matin a confirmé «l’hypothèse d’une dégradation physiologique majeure du bébé décédé». [© Eric GAILLARD/REUTERS]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Un juge d'instruction a été saisi d'une information judiciaire pour «crime de délaissement» par le parquet de Nantes, après la mort d'un bébé de huit mois.

Une affaire sordide. Le parquet de Nantes a saisi un juge d'instruction d'une information judiciaire pour «crime de délaissement» après la mort d'un bébé de huit mois dans une famille dont les enfants étaient en état de «dégradation physiologique extrême», a-t-il annoncé dimanche. 

La mère de 25 ans et le père de 19 ans, placés en garde à vue, devaient être déférés au parquet, qui a requis leur placement en détention provisoire, a précisé le procureur de la République de Nantes, Antoine Leroy, dans un message à la presse. 

«L’hypothèse d’une dégradation physiologique majeure» confirmée

La mère s'était rendue, vendredi vers 14h, aux urgences de l'hôpital de Châteaubriant (Loire-Atlantique), au nord de Nantes, avec son bébé mort dans les bras, selon le procureur. 

Une enquête avait alors été ouverte par la brigade de recherches de la gendarmerie de Châteaubriant suite à la découverte «de lésions et ecchymoses en divers endroits du corps» du bébé. 

Sur le même sujet SOS Villages d'enfants : le directeur de l'ONG, accusé de maltraitance, suspendu de ses fonctions Lire

La perquisition de la maison a révélé «un état d’insalubrité extrême» et «la présence d’animaux domestiques faméliques», selon le magistrat. 

Une autopsie du bébé pratiquée dimanche matin a confirmé «l’hypothèse d’une dégradation physiologique majeure du bébé décédé», a indiqué le procureur, précisant que «les explications des parents, contradictoires, ne correspondaient pas aux constatations médicolégales et sanitaires». 

Des enfants «dans un état de délaissement majeur»

Les quatre autres enfants du couple, âgés de huit mois à 6 ans (dont le jumeau du bébé mort), ont fait l'objet d'un placement provisoire, sur demande du parquet. 

Les examens pratiqués au CHU de Nantes ont mis en évidence «une dégradations physiologique extrême et un état sanitaire également hautement dégradé» des quatre enfants de la fratrie, notamment du jumeau de la victime. 

«Il apparait que ces cinq enfants étaient, depuis de longs mois, si ce n’est de longues années pour les moins jeunes, dans un état de délaissement majeur», a souligné Antoine Leroy. 

Sur le même sujet Syndrome du bébé secoué : séquelles, symptômes d'alerte... Tout comprendre à cette maltraitance qui peut être mortelle Lire

Un juge d’instruction a été saisi du crime de délaissement d'un mineur de moins de 15 ans ayant entrainé la mort, puni de 30 ans de réclusion criminelle, ainsi que du délit de délaissement de mineurs de moins de 15 ans, puni de sept ans d’emprisonnement. 

Les investigations se poursuivent sous l’autorité du magistrat instructeur.

jugeCrimesbébémortJustice

À suivre aussi

Etats-Unis : le juge Frank Caprio, connu sur les réseaux sociaux pour sa compassion, est mort à l’âge de 88 ans
Élodie Huchard : «Le gouvernement des juges a encore frappé»
Intoxication à E.coli dans l’Aisne : les investigations confiées à des juges d'instruction parisiens, annonce le parquet

Ailleurs sur le web

Dernières actualités