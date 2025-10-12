Nawell Madani : pourquoi l'humoriste va-t-elle échapper à un procès, après avoir porté un coup à un enfant ?

Après avoir porté un coup à un enfant dans la rue, à Paris, la comédienne et humoriste belgo-algérienne Nawell Madani a été convoquée par la justice pour une mesure alternative à un procès, soit une contribution citoyenne.

Un procès évité. L'humoriste Nawell Madani est convoquée devant la justice en vue d'une contribution citoyenne, soit une alternative à un procès, après un coup porté à un enfant dans la rue par mauvais «réflexe» selon elle, a indiqué vendredi le parquet de Paris.

Nawell Madani est convoquée devant un délégué du procureur en vue d'une contribution citoyenne «pour violences sur mineur de 15 ans ayant entraîné une incapacité de travail n'excédant pas huit jours», a précisé la même source. L'enfant «s'est vu reconnaître une incapacité totale de travail de trois jours», stipule encore le parquet.

Un montant maximum de 3.000 euros

«Cette affaire ne méritait pas de procès. Le parquet partage cette analyse puisque madame Madani est convoquée pour une mesure alternative qui permettra une réparation proportionnelle aux faits», a commenté vendredi pour l'AFP l'avocate de l'humoriste, Me Caroline Toby.

Au lieu de faire juger l'auteur d'une infraction par une juridiction pénale, le ministère public peut décider de mettre en place des mesures alternatives aux poursuites, comme demander de verser une contribution citoyenne auprès d'une association d'aide aux victimes.

Le montant de cette contribution est fixé par le procureur en fonction de la gravité des faits, des ressources et des charges de l'auteur des faits. Le montant maximum est de 3.000 euros.

L'humoriste «profondément affectée» par l'incident

L'humoriste s'était présentée lundi à la police après avoir frappé un enfant, dans «un réflexe de défense face à une situation» perçue «comme dangereuse», avait fait part Me Caroline Toby à l'AFP.

Nawell Madani avait «expliqué avoir été approchée par des enfants, avoir eu peur d'un vol et avoir porté un coup à un enfant», pressentant «qu'une plainte serait sûrement déposée en ce sens, ce qui a effectivement été le cas par la suite», expliquait le ministère public.

L'humoriste belgo-algérienne est «profondément affectée par ce qui s'est passé et tient à exprimer toute sa tristesse à l'égard de l'enfant et de sa famille», avait exposé son avocate.

Nawell Madani, 45 ans, a récemment fait partie du jury Miss France 2025. Elle a aussi joué dans le succès Alibi.com, a réalisé le film «C'est tout pour moi» et a signé une série «Jusqu'ici tout va bien» dans laquelle elle joue.