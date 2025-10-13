Grasse : deux corps ensanglantés retrouvés dans un appartement, la piste d’un féminicide suivi d’un suicide privilégiée

Les corps ensanglantés d’une femme et d’un homme ont été retrouvés dans un appartement de Grasse (Alpes-Maritimes) samedi 11 octobre au soir. La piste d’un féminicide suivi d’un suicide du père de famille est privilégiée à ce stade de l’enquête.

Une découverte macabre. Samedi 11 octobre, aux alentours de 23h30, une petite fille de 8 ans a pris attache avec les services de police et des sapeurs-pompiers leur informant qu’elle ne parvenait pas à rentrer chez elle, ni à joindre sa mère par téléphone.

Les policiers se sont déplacés sur les lieux. Lorsqu’ils ont pénétré à l’intérieur du logement, les fonctionnaires ont découvert «deux corps ensanglantés», a appris CNEWS auprès du parquet de Grasse. Les deux cadavres appartiennent à une femme de 43 ans et à un homme de 36 ans.

«Les décès ont été rapidement constatés malgré les soins prodigués par les sapeurs-pompiers», a expliqué le procureur de la République de Grasse dans son communiqué.

Un homme connu de la justice

«Les premières investigations ont permis d’apprendre que les deux personnes avaient été en couple et étaient parents d’une petite fille née en 2017. Le père se serait rendu au domicile de son ancienne compagne et lui aurait porté seize coups de couteaux, avant de se donner la mort en retournant l’arme contre lui», a-t-il ajouté.

D’après les premiers témoignages, le couple aurait été en période de séparation. Une situation que l’auteur des faits aurait eu du mal à supporter.

Ce trentenaire était connu de la justice «pour avoir bénéficié d’un stage de sensibilisation à la lutte contre les violences conjugales pour des faits commis en 2019».

Des autopsies ont été requises par le procureur de la République de Grasse afin d’en savoir davantage sur les circonstances du drame. Une enquête en flagrance a été ouverte du chef de «meurtre par une personne étant ou ayant été le conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité».