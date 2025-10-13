Meurtre du chrétien irakien Ashur Sarnaya à Lyon : l’enquête confiée au pôle antiterroriste du tribunal judiciaire de Paris

L’enquête ouverte après le meurtre du chrétien irakien Ashur Saranya mercredi 10 septembre dernier à Lyon, a été confiée au pôle antiterroriste, a-t-on appris ce lundi 13 octobre.

Un tournant de taille dans l'affaire. Plus d’un mois après le meurtre d’Ashur Saranya à Lyon, les investigations ont été confiées au pôle antiterroriste du tribunal judiciaire de Paris, a-t-on appris ce lundi 13 octobre.

«Au regard des dernières avancées de l'enquête intervenues», l'information judiciaire a été étendue le 9 octobre aux infractions d'«assassinat en relation avec une entreprise terroriste» et «association de malfaiteurs terroriste criminelle», ont indiqué le procureur de Lyon Thierry Dran et le procureur antiterroriste Olivier Christen dans un communiqué commun.

Les faits relatifs à cette affaire ont eu lieu mercredi 10 septembre vers 22h30. Ashur Saranya, 45 ans se déplaçant en fauteuil roulant, a été violemment frappé au cou à l’arme blanche alors qu’il enregistrait un live sur TikTok devant l’entrée de son immeuble situé dans un quartier résidentiel de Lyon (Rhône).

Lors de leur intervention, les secours ont retrouvé la victime en arrêt cardio-respiratoire. Malheureusement, celle-ci n’a pas pu être réanimée. À la suite de ces faits, une première enquête avait été ouverte par le parquet de Lyon du chef d’«homicide volontaire». Les investigations avaient alors été confiées à la DCOS (Division de la criminalité organisée et spécialisée).

Vendredi 3 octobre, un Algérien de 28 ans a été interpellé en Italie dans le cadre de cette même enquête.