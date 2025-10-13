Braquage au musée Jacques-Chirac : quatre individus interpellés et placés en garde à vue

Le procureur de la République de Tulle a indiqué ce lundi 13 octobre que quatre personnes ont été interpellées la veille à la suite d'un vol à main armée s’étant déroulé un peu plus tôt dans la journée au musée Jacques-Chirac à Sarran (Corrèze).

Elles sont désormais face aux enquêteurs. Quatre personnes, susceptibles d’être impliquées dans un vol commis ce dimanche 12 octobre au matin au musée du président Jacques Chirac à Sarran (Corrèze), ont été interpellées et placées en garde à vue, a indiqué le procureur de la République de Tulles François Tessier dans un communiqué dévoilé ce lundi.

Selon les précisions du magistrat, le vol a été commis entre 10h et 10h30 ce dimanche. Les malfaiteurs étaient «porteurs de cagoules et munis d’un fusil à pompe ainsi que d’armes blanches».

Lorsqu’ils ont pénétré à l’intérieur du musée, les suspects «auraient menacé les agents d’accueil et visiteurs présents avant de prendre la fuite après avoir dérobé un fonds de caisse et au moins une montre de collection».

A la suite de ces faits, une enquête a été ouverte. Celle-ci a été confiée à la brigade de recherches de Tulle. C’est dans le cadre de ces investigations que les quatre individus, tous des hommes, ont été interpellés dans la journée du 12 octobre et placés en garde à vue.

Ce n’est pas la première fois que le musée du président Jacques Chirac est pris pour cible. En effet, en 2011, ce même lieu culturel avait été cambriolé et un faucon en or jaune serti de diamants, offert par l’Arabie saoudite à Jacques Chirac lorsqu’il était président de la République, avait été dérobé.