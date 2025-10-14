Affaire Lola : il y a trois ans, le corps sans vie de la jeune fille de 12 ans avait été découvert à Paris

Vendredi 14 octobre 2022, le corps sans vie de Lola, 12 ans, avait été découvert dans une malle dans le 19e arrondissement de Paris. Ce crime, commis par l’Algérienne Dahbia B. et ayant suscité l’émoi de toute la France, devrait s’inviter devant la cour d’assises de la capitale dès vendredi 17 octobre prochain.

Il y a trois ans jour pour jour, la France était sous le choc. Cela fait suite à la découverte, vendredi 14 octobre 2022, du corps sans vie de Lola Daviet, une jeune fille de 12 ans, dans une malle à proximité de son domicile familial situé dans le 19e arrondissement de Paris.

L’histoire a commencé lorsque Lola n’était pas rentrée du collège Georges Brassens, où elle était scolarisée. Le père de la jeune fille, gardien de la résidence, s’est alors mis à sa recherche. En regardant les images de vidéosurveillance, il s’est rendu compte que sa fille était entrée dans le hall de l'immeuble vers 15h15 avec une femme qu’il ne connait pas. Cette dernière, se prénommant Dahbia B., est sortie de l’immeuble vers 17h, en tirant de lourds bagages, dont une malle en plastique.

Celle-ci contenait en réalité le cadavre de Lola. A la suite de cette découverte macabre, la brigade criminelle de la police judiciaire de Paris s'était mobilisée, parvenant à interpeller rapidement la suspecte Dahbia B., dès samedi 15 octobre, à Bois-Colombes, dans les Hauts-de-Seine.

Née en 1998, cette femme, de nationalité algérienne, était sous le coup d’une obligation de quitter le territoire français (OQTF) au moment des faits. Elle était en réalité entrée légalement en France en 2016, soit six ans avant les faits, avec un titre de séjour d’étudiant.

Le cadavre de Lola présentait «de multiples lésions»

Au cours de sa garde à vue, Dahbia B. était passée aux aveux, racontant avoir «entraîné la victime jusqu'à l'appartement de sa sœur, vivant dans le même immeuble que l'enfant, elle lui aurait imposé de se doucher avant de commettre sur elle des atteintes à caractère sexuel et d'autres violences ayant entraîné la mort et elle aurait dissimulé le corps dans la caisse», selon le communiqué diffusé par la procureure de la République de Paris Laure Beccuau.

L’autopsie du corps de Lola a révélé que la jeune fille est morte «asphyxiée». Son cadavre présentait «de multiples autres lésions», notamment au niveau du coup, mais pas de «lésion traumatique de la sphère sexuelle», comme l’a indiqué la magistrate dans son communiqué.

Le 17 octobre 2022, Dahbia B. a été mise en examen pour viol sur mineur avec torture et actes de barbarie et meurtre. Placée en détention provisoire depuis ce jour-là, elle doit comparaître devant la cour d’assises de Paris dès ce vendredi 17 octobre 2025 dans le cadre de son procès.

Outre Lola, cette affaire a également fait une seconde victime : il s’agit du père de la jeune fille. En effet, ce dernier est mort brutalement vendredi 23 février 2024 à Fouquereuil, dans le Pas-de-Calais, à l’âge de 49 ans.

D’après l’avocate de la famille de Lola, Me Clothilde Lepetit, le père de famille «avait la tête et le cœur trop près de l’enfer depuis les faits commis sur sa fille. Il dégringolait. Sa crise cardiaque est l’épilogue de cette descente aux enfers».