Homme tué par balles devant une salle de sport à Marseille : trois individus mis en examen

Ce mardi 14 octobre, le parquet de Marseille a indiqué que trois individus, âgés de 18, 23 et 30 ans, ont été mis en examen dans le cadre de l’enquête ouverte après le meurtre par balles d’un homme de 37 ans le 9 octobre dernier à proximité d’une salle de sport de la cité phocéenne.

Une avancée majeure dans l’enquête diligentée par la Division de la criminalité organisée et spécialisée (DCOS). Cinq jours après la fusillade s’étant déroulée rue de Crimée, dans le 3e arrondissement de Marseille (Bouches-du-Rhône), et au cours de laquelle un homme de 37 ans a été tué au fusil d’assaut à proximité d’une salle de sport, le parquet de Marseille a indiqué ce mardi 14 octobre que trois individus ont été présentés la veille à un magistrat instructeur près du tribunal judiciaire de la cité phocéenne.

Les mis en cause, âgés de 18, 23 et 30 ans, avaient été interpellés le jour du meurtre, soit le 9 octobre, «moins de deux heures après les faits».

Ils ont été mis en examen ce lundi soir des chefs «de meurtre en bande organisée, complicité de meurtre en bande organisée, recel en bande organisée, participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un crime, destruction en bande organisée du bien d’autrui par un moyen dangereux pour les personnes, transport de matériels de guerre, armes, munitions de catégorie A et de catégorie B», selon le procureur de la République de Marseille Nicolas Bessone.

Parmi ces mis en examen, deux ont été placés en détention provisoire tandis que le troisième a, quant à lui, été placé sous contrôle judiciaire.

Comme l’avait appris CNEWS de source policière, les faits ont eu lieu vers 11h du matin. D’après les marins-pompiers, la victime de 37 ans présentait «plusieurs impacts de balles et a été déclarée décédée par le médecin du SMUR».