Marseille : un stock d’armes détenues de manière illégale intercepté dans une armurerie, une enquête ouverte

Lors des perquisitions, près de 300 armes détenues illégalement ont été interceptées. [Parquet de Marseille]
Par Khalil Rajehi
Publié le - Mis à jour le

Le procureur de la République de Marseille, Nicolas Bessone, a indiqué ce mardi dans un communiqué qu’un stock d’armes détenues de manière illégale a été intercepté dans une armurerie le 9 octobre dernier. Une enquête a été ouverte. 

Une opération menée dans le cadre de la lutte contre le trafic d’armes. Ce mardi 14 octobre, le procureur de la République de Marseille, Nicolas Bessone, a indiqué que la Direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières a mené, le 9 octobre dernier, une opération dans une armurerie située près de la cité phocéenne. 

Au cours de celle-ci, un gros stock d’armes a été découvert. Parmi elles, figure une grenade activée. Lors des perquisitions, près de 300 armes détenues illégalement ont été interceptées, «via notamment une cache aménagée au domicile du gestionnaire historique de l'armurerie», a expliqué le magistrat.

©Parquet de Marseille

«Des précurseurs nécessaires à la confection de munitions ont été également identifiés», a-t-il ajouté.

©Parquet de Marseille

A la suite de ces découvertes, le parquet de Marseille a ouvert une enquête des chefs «d’acquisition et détention sans autorisation d’armes et munitions de catégorie A et B». 

Sur le même sujet Homme tué par balles devant une salle de sport à Marseille : trois individus mis en examen Lire

La Section de Recherches (SR) de Marseille ainsi que la Division de la Criminalité Territoriale (DCT) ont été co-saisies des investigations. 

MarseilleArmesEnquêteJustice

