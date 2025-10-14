Meaux : un réseau de prostitution démantelé, sept personnes mises en examen

Deux femmes de 17 et 19 ans et cinq hommes de 18 à 20 ans ont été mis en examen dans le cadre d’une vaste opération de police ayant conduit au démantèlement d’un réseau de prostitution à Meaux, en Seine-et-Marne, a indiqué le parquet ce mardi 14 octobre. Les victimes sont des jeunes femmes, âgées de 16 à 20 ans.

Ce mardi 14 octobre, le parquet de Meaux a annoncé la mise en examen de sept personnes, à savoir deux femmes de 17 et 19 ans et cinq hommes de 18 à 20 ans, dans une affaire de proxénétisme aggravé, dont les victimes sont âgées de 16 à 20 ans.

L’affaire a vu le jour en mars 2025. Les enquêteurs de la brigade antistupéfiants du commissariat de Meaux (Seine-et-Marne) ont à l’époque ouvert une procédure en préliminaire après avoir constaté des faits de «proxénétisme aggravé», dont «les principales victimes étaient mineures».

Les investigations menées par les policiers ont mis en lumière un mode de fonctionnement bien spécial. En effet, ce réseau de prostitution s’appuyait «sur la publication d’annonces de prestations tarifées par le biais du site "sexmodel"». Il s’assurait ensuite «de la location de chambres sur une courte durée afin d’accueillir les clients et les jeunes femmes se livrant à la prostitution, ainsi que de la sécurité de ces dernières», selon le parquet de Meaux.

Une opération de police déclenchée le 7 octobre

C’est à la suite de ces premiers éléments que le ministère public a décidé d’ouvrir, au cours de l’été 2025, une information judiciaire. Une commission rogatoire a alors été délivrée au cours du mois de juin. L’unité d’investigation nationale (UIN) et la direction nationale de la police judiciaire ont ainsi été co-saisies pour épauler les enquêteurs de la brigade antistupéfiants du commissariat de Meaux.

Les différentes techniques spéciales d’enquête ont permis d’identifier les protagonistes de cette affaire ainsi que de donner davantage d’éléments sur leur mode opératoire.

«Les proxénètes, deux jeunes hommes et une jeune femme, tout juste majeurs et peu connus des services de police, s’occupaient de trouver de jeunes mineures, enrôlées en tant que prostituées, avec pour point commun leur fragilité, les intéressées étant facilement influençables et le plus souvent fugueuses de foyers. Ils mettaient ensuite à leur disposition toute la logistique pour recevoir les clients (logement, nourriture, vêtements et cosmétique, mais aussi cigarettes et protoxyde d’azote) et assuraient leur sécurité, grâce à la présence de "gardes du corps", généralement dissimulés dans la salle de bain», a écrit le procureur de la République de Meaux Jean-Baptiste Bladier dans son communiqué.

«Les proxénètes faisaient travailler les jeunes femmes, soit à leur demande, soit en les menaçant et ce, sur l’ensemble de la région parisienne pour éviter d’éveiller les soupçons des forces de l’ordre. Elles étaient cependant fréquemment présentes à Meaux, Fontainebleau et Melun. Certaines prostituées adoptaient un rôle ambivalent, conduisant d’autres jeunes filles à se prostituer», a-t-il ajouté.

C'est dans ce cadre que le 7 octobre dernier une opération de police, «mobilisant 77 policiers issus de l’UIN, de la compagne départementale d’intervention de Seine-et-Marne et de nombreux policiers de la Circonscription de police nationale (CPN) de Meaux», a été déclenchée. Cette opération a abouti à l’interpellation «de l’ensemble des protagonistes identifiés dans le cadre de la procédure sur le département de la Seine-et-Marne, mais également en Seine-Saint-Denis et dans l’Aisne».

«L’exploitation des téléphones des proxénètes permettait notamment de confirmer l’existence d’un véritable business plan, affichant les prix des prestations et des “offres de fidélité“ pour les clients habitués, comme l’ensemble des charges, le niveau de rémunération des filles et des agents de sécurité, ainsi que le chiffre d’affaires réalisé. À l’appui, des photos montraient les proxénètes exhibant des liasses de billets de grosses coupures», a détaillé le magistrat.

Les sept personnes interpellées ont été mises en examen et trois d’entre elles ont été placées en détention provisoire. Elles sont toutes connues des services de police «pour des infractions de basse intensité (délits routiers, infractions à la législation sur les stupéfiants, vols, extorsion)». «L’information se poursuit», a conclu Jean-Baptiste Bladier.