Mort d'un bébé de 8 mois maltraité en Loire-Atlantique : qu'est-ce qu'un «crime de délaissement» ?

Dans un communiqué adressé à la presse, le procureur de la République de Nantes Antoine Leroy a indiqué qu’un juge d’instruction a été saisi d’une information judiciaire pour «crime de délaissement» après le décès d’un bébé de 8 mois à Châteaubriant. Mais que signifie cette qualification ?

Un terme juridique qui répond à des critères précis. Dimanche 12 octobre, le procureur de la République de Nantes, Antoine Leroy, a fait savoir qu’un juge d’instruction a été saisi du «crime de délaissement d’un mineur de moins de 15 ans ayant entraîné la mort» après le décès d’un bébé de 8 mois à Châteaubriant, en Loire-Atlantique.

Dans le cadre de cette même information judiciaire, ouverte à l’encontre des parents du défunt, le magistrat instructeur a également été saisi du «délit de délaissement de mineurs de moins de 15 ans», le couple mis en cause ayant laissé leurs 4 autres enfants dans un «état sanitaire hautement dégradé».

Pour nous permettre de comprendre ce qu'est un «délaissement de mineur», le site gouvernemental Service-public.fr explique qu'au regard de la loi française, un enfant est considéré comme «délaissé» lorsque «ses parents n'ont pas entretenu avec lui de relations pendant l'année qui précède la requête au tribunal».

Plus simplement, la justice est saisie lorsque le désintérêt de l'enfant doit être «manifeste et établi». C’est par exemple le cas lorsque les parents du mineur «ne s'en occupent plus et n’entretiennent plus avec lui de liens nécessaires à son éducation et à son développement», précise Service-public.

carences educatives, affectives ou en matière de santé

De son côté, la fondation Action Enfance vient compléter la définition du «délaissement de mineur», aussi appelé «délaissement parental». «Le délaissement se caractérise par un refus d’exercer son autorité parentale, une absence de contact et un désintérêt pour les besoins de l’enfant en matière de santé, d’éducation et d’affection», explique la fondation.

Et de poursuivre : «La déclaration de délaissement parental peut, par la suite, déboucher sur une mesure de protection par l’Aide Sociale à l’Enfance ou par un placement en vue d’une adoption».

Par conséquent, le Code pénal français sépare deux notions : le «délit de délaissement» et le «crime de délaissement». En effet, les articles 227-1 et 227-2 encadrent les sanctions prévues pour les parents en cas de délaissement.

Si l’on se penche sur l’article 227-1, ce dernier stipule que «le délaissement d'un mineur de 15 ans en un lieu quelconque est puni de sept ans d'emprisonnement et de 100.000 euros d'amende, sauf si les circonstances du délaissement ont permis d'assurer la santé et la sécurité de celui-ci».

Dans ce cas précis, on parle de «délit de délaissement». Néanmoins, lorsque ce délaissement entraîne «une mutilation ou une infirmité permanente» du mineur ou est suivi de la mort de l’enfant, alors ce «délit» se transforme en «crime». On parle donc de «crime de délaissement». D’après l’article 227-2, le ou les mis en cause encourent, dans ce cas, trente ans de réclusion criminelle.

Dans l’affaire de Châteaubriant, le juge d’instruction a été saisi pour crime de délaissement d’un mineur de moins de 15 ans ayant entraîné la mort, puni donc de trente ans de réclusion criminelle, ainsi que du délit de délaissement de mineurs de moins de 15 ans, puni de sept ans d’emprisonnement.