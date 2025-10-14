Mort d’un bébé en Loire-Atlantique : la famille avait fait l'objet de signalements

Alors que les parents du bébé de 8 mois, décédé à Châteaubriant en Loire-Atlantique, ont été mis en examen pour «crime de délaissement», le parquet ainsi que le Département ont indiqué ce mardi que la famille avait fait l’objet de signalement à la justice et d’une mesure judiciaire.

Une révélation importante dans ce dossier. La famille du bébé de 8 mois décédé à Châteaubriant (Loire-Atlantique), dont les parents ont été mis en examen dimanche pour «crime de délaissement», avait fait l'objet de signalements à la justice et d'une mesure judiciaire, a-t-on appris mardi auprès du parquet et du Département.

«Suivie par les services du Département, la situation familiale a fait l'objet d'informations préoccupantes (...) Des évaluations ont été menées par les travailleurs sociaux dans un contexte d'évitement fort des parents: refus de rendez-vous, refus de visites à domicile, absences aux rendez-vous», a affirmé le département de Loire-Atlantique dans un communiqué.

«Face à cette obstruction répétée et à la dégradation de la situation constatée par nos services, le Département avait saisi la justice en vue d'une demande de placement des enfants», a-t-il ajouté.

Le parquet a cependant nuancé cette dernière affirmation auprès de l'AFP, précisant que deux signalements avaient été reçus au mois de juin : l'un concernait les deux ainés et réclamait la mise en place d'une «mesure d'aide éducative», en évoquant un placement si des violences «étaient effectivement caractérisées». Le second signalement concernait, lui, les trois benjamins et demandait cette fois une «mesure d'investigation éducative».

Il ne s'agissait ni pour l'un ni pour l'autre d'une «saisine du parquet en urgence», a précisé le procureur de la République de Nantes, Antoine Leroy.

Des «lésions et ecchymoses en divers endroits du corps» du bébé

«Le juge des enfants a été saisi de ces situations, et le 18 septembre a pris une décision d'aide éducative, comme demandé par le Conseil départemental. La famille ne pouvait plus refuser que les travailleurs sociaux entrent dans leur maison», a-t-il expliqué, avant d'ajouter : «Ni l'ASE (aide sociale à l'enfance) ni la justice n'ont dysfonctionné dans ce dossier et dans ce drame».

Vendredi 10 octobre dernier, la mère des cinq enfants, âgée de 25 ans, s'était rendue aux urgences de l'hôpital de Châteaubriant avec son bébé décédé dans les bras. Des «lésions et ecchymoses en divers endroits du corps» du bébé ont été constatées, selon le parquet.

Les examens pratiqués sur les quatre autres enfants - dont le jumeau du bébé décédé -, âgés de huit mois à 6 ans, ont mis en évidence «une dégradations physiologique extrême et un état sanitaire également hautement dégradé». Ils font l'objet d'un placement provisoire.

La mère des enfants et le père des trois benjamins ont été mis en examen dimanche pour «crime de délaissement ayant entrainé la mort» et placés en détention provisoire.