Paris : un homme de 85 ans roué de coups en pleine rue, un suspect interpellé

Un homme de 85 ans a été violemment agressé ce dimanche 12 octobre, à Paris. Roué de coups alors qu'il était au sol, il a été pris en charge par l'hôpital Lariboisière et son pronostic vital est engagé.

Entre la vie et la mort. Un octogénaire a été pris pour cible ce dimanche 12 octobre par un individu connu des services de police. Après l'avoir plaqué au sol, il l'a violemment frappé jusqu'à engager son pronostic vital, comme l'a expliqué une source policière à CNEWS.

En début de soirée, aux alentours de 19h, entre les 8e et 17e arrondissements, un homme de 85 ans a été agressé par un autre homme. Le parquet a confirmé à CNEWS que selon les premiers éléments de l’enquête diligentée par le commissariat du 8e arrondissement, la victime a été attaquée par l'arrière et est tombée face contre terre.

L'agresseur suivi médicalement pour des troubles schizophrènes

La victime a été amenée à l'hôpital Lariboisière, du 10e arrondissement, après avoir perdu connaissance. Selon la police, son pronostic vital est engagé. Le motif de cette attaque n'est pas encore connue.

A la suite de cette agression, le mis en cause a tenté de prendre la fuite. Il a immédiatement été interpellé. La police a indiqué qu'il était porteur de plusieurs pochons de cannabis. Il a été placé en garde à vue et celle-ci a été prolongée.

Selon le parquet de Paris, cet individu était déjà connu des services de police pour des faits similaires ainsi que des services médicaux pour le suivi de troubles schizophrènes.