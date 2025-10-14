Yvelines : 11 personnes placées en garde à vue après un vaste coup de filet antistupéfiants

Onze personnes ont été interpellées et placées en garde à vue dans les Yvelines dans le cadre d’une grosse opération antistupéfiants dans le département, a appris CNEWS auprès du parquet de Versailles et d’une source policière.

Un énorme coup de filet. Ce lundi 13 octobre, et alors que le nouveau ministre de l’Intérieur Laurent Nuñez devait se rendre dans les Yvelines pour sa première prise de parole, les forces de l’ordre ont interpellé et placé en garde à vue onze personne dans le cadre d’un vaste coup de filet anti-drogue, a appris CNEWS auprès du parquet de Versailles et d’une source policière, confirmant une information de BFMTV.

D’après nos informations, les faits remontent à l’été 2025. A l’époque, les policiers de l’office antistupéfiants (OFAST) des Yvelines avaient initié une procédure après avoir constaté une sorte de trafic de type «call center», permettant la vente de produits stupéfiants par livraison de véhicule.

Un bilan «pas définitif» selon le parquet

C’est à l’issue de ces surveillances ayant duré plusieurs semaines que les policiers de l’OFAST, épaulés par des effectifs de la Brigade de surveillance et d'interpellation (BSI), de la Brigade anticriminalité (BAC) et de la Compagnie départementale d'intervention des Yvelines (CDI 78), ont pu interpeller 11 personnes. Parmi elles, on retrouve des livreurs de drogues pris en flagrant délit.

Comme le confirme le parquet de Versailles à CNEWS, ces interpellations s’inscrivent «dans le cadre d’une enquête préliminaire sur des infractions à la législation sur les stupéfiants». «Cette opération a donné lieu à la saisie de numéraire, de crypto-actifs, de deux armes avec munitions et de produits stupéfiants», a ajouté le ministère public.

Le parquet note par ailleurs que le bilan «n’est pas définitif».