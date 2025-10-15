Médecin défiguré dans son cabinet à Drancy : l’agresseur jugé en appel ce mercredi

Une homme de 23 ans comparaît devant le justice ce mercredi 15 octobre dans le cadre de son procès en appel. Accusé d’avoir agressé Dr Mohamed Oulmekki à Drancy en novembre 2024, il avait été condamné en première instance à trois semaines de travaux d’intérêt général et 2.000 euros d’amende.

La seconde instance suivra-t-elle la décision prononcée en février 2025 en première instance ? L’agresseur d’un médecin de 64 ans, défiguré dans son cabinet à Drancy (Seine-Saint-Denis) le 25 novembre 2024, comparaît de nouveau devant la justice ce mercredi 15 octobre dans le cadre de son procès en appel.

Lors de sa première comparution devant le tribunal judiciaire de Bobigny, cet homme de 23 ans avait été condamné à trois semaines de travaux d’intérêt général et 2.000 euros d’amende. Une peine jugée «pas à la hauteur» par la victime, Dr Mohamed Oulmekki.

«Il ne s’est pas excusé. Il a passé son temps à rigoler pendant le procès. C’est la double peine pour moi. La décision de justice, c’est trois semaines de travaux d’intérêt général, un an d’inéligibilité, 2.000 euros d’amende et une interdiction de venir au cabinet, sans que j’aie de garantie qu’il ne le fasse pas», avait dénoncé la victime.

«Je n’ai pas eu l’occasion de dire un mot durant tout le procès, pas un mot. La décision, c’est vraiment légitimer les violences faites aux médecins et aux soignants (…) J’aurais voulu une décision qui soit à la hauteur du préjudice que j’ai subi», avait-il ajouté.

«Chaque jour, quand j’allais au cabinet, c’était la peur au ventre»

Le principal suspect était suivi par ce médecin depuis une période de six ans. L’agression serait survenue lors d’un problème de remboursement de la part de la Sécurité sociale.

Selon les dires du praticien, l’homme lui a asséné un coup de tête très violent, lui fracturant le nez. Visiblement, l’agression a laissé des séquelles physiques et morales chez le professionnel de santé, qui explique à CNEWS être «sous antidépresseur depuis presque un an».

«Je porte encore les séquelles, c'est définitif : je n’ai plus d’odorat ni de goût. Je dois refaire un scanner des dents parce qu’il y a des racines certainement nécrosées. (…) Je me suis fait violence pour recommencer», a-t-il raconté à CNEWS.

«Chaque jour, quand j’allais au cabinet, c’était la peur au ventre. Je le fais pour les patients qui n’y sont pour rien, qui sont gentils et pour lesquels je vais tout faire», nous a-t-il confié.