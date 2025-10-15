Meurtre d’une octogénaire en Seine-et-Marne en 2015 : un homme placé en détention provisoire 10 ans après les faits

Ce mercredi 15 octobre, le procureur de la République de Meaux, Jean-Baptiste Bladier, a fait savoir qu’un homme, né en 1986, a été interpellé lundi 13 octobre puis mis en examen et placé en détention provisoire dans le cadre d’une enquête ouverte pour homicide volontaire après le meurtre d’une octogénaire en Seine-et-Marne en juillet 2015.

Dans un communiqué publié ce mercredi 15 octobre, le procureur de la République de Meaux Jean-Baptiste Bladier a annoncé la mise en examen ainsi que le placement en détention provisoire d’un homme, né en 1986, dans une affaire remontant à 2015.

Le 12 juillet de cette année-là, une femme de 80 ans avait été découverte sans vie dans son logement au sein d’une résidence pour personnes âgées située à La Ferté-Gaucher, en Seine-et-Marne.

Une enquête avait alors été ouverte et les premiers éléments révélaient que «le logement, situé au rez-de-chaussée, était verrouillé de l’intérieur mais une fenêtre était entrouverte vers l’intérieur de l’appartement. Il n’était relevé ni vol, ni fouille apparente des lieux», a rappelé le magistrat ce jour dans son communiqué.

L’autopsie montrait alors que le décès de l’octogénaire était lié à des «traumatismes thoraciques, abdominaux et cranio-faciaux graves sans lésion d’entrave». De plus, «d’autres constatations permettant de présumer la commission de faits de viol».

Les enquêteurs de l'époque avaient, par ailleurs, découvert un gilet présentant des traces de sang, près du corps de la victime.

Quatre ans après les faits, soit en 2019, l’information judiciaire ouverte initialement pour «homicide volontaire sur personne vulnérable» était requalifiée en «homicide volontaire précédé, accompagné ou suivi de viol».

La mère du mis en cause a remarqué le changement de comportement de son fils

En 2019, l'enquête avait conduit à l’interpellation d'un premier suspect. Mis en examen et placé en détention provisoire, il avait finalement été remis en liberté en mars 2020. En cause : «les expertises révélaient notamment l’absence de son ADN sur la scène de crime», a écrit le magistrat.

Les investigations se sont poursuivies jusqu’en 2024 notamment avec des enquêtes de voisinages, des auditions de témoins et, le plus important, des prélèvements ADN, dont se sont chargés les techniciens en investigations criminelles (TIC) et les experts de l’Institut de recherche criminelle de la gendarmerie nationale (IRCGN).

De plus, d’autres actes importants ont été réalisés, à savoir : «analyse de la scène de crime par un coordinateur des opérations de criminalistique (COCRIM) de la section d’appui judiciaire (SAJ) de la Région de gendarmerie d’Île-de-France (RGIF), élaboration du profil psychologique de l’auteur par le département des sciences du comportement de la division des affaires non élucidées (DSC/DiANE) du service central de renseignement criminel de la gendarmerie nationale (SCRCGN)1, vérification des rapprochements issus du logiciel SALVAC (système d’analyse des liens de la violence associée aux crimes), exploitations téléphoniques et financières, analyse criminelle du dossier (ANACRIM)», toujours selon le communiqué du procureur de la République de Meaux.

L'affaire a ainsi rebondi en avril 2024 lorsque le fichier national automatisé des empreintes génétiques (FNAEG) a établi un rapprochement positif entre l’ADN de la scène de crime et un individu né en 1986.

«Il apparaissait que ledit ADN avait été prélevé lors d’une garde à vue pour des faits de violence par conjoint, le 22 mars 2024, au commissariat de police d’Auxerre (89).L’intéressé n’avait en effet jamais été signalisé auparavant, n’ayant été mis en cause que pour des délits routiers», a détaillé Jean-Baptiste Bladier.

«Les recherches menées sur ce mis en cause établissaient qu’à l’époque des faits, il avait vécu chez sa mère dans la commune de La Ferté-Gaucher et que l’une de ses arrière-grand-mères avait séjourné dans le même établissement que celui où les faits avaient été commis», a-t-il précisé.

La mère de cet homme a été entendue par les enquêteurs de la Section de Recherches de Paris. Elle a alors confirmé que son fils rendait visite à son arrière-grand-mère au sein de l’établissement où les faits ont été commis. Et de souligner avoir constaté que le comportement de son fils «avait changé» en juillet 2015, précisant qu'il s’était enfermé et ne voulait plus sortir, ni même s’alimenter.

Son «objectif» était de «violer quelqu'un»

C'est ainsi que l'individu a été interpellé lundi 13 octobre 2025. Il est rapidement passé aux aveux, reconnaissant «avoir causé la mort d’une personne âgée en 2015».

«Il précisait avoir passé la soirée chez un ami et avoir consommé trop d’alcool. Après être sorti du domicile de son ami, il s’était rendu à vélo dans le parc de la résidence où il avait vu une fenêtre ouverte. Après avoir circulé à pied dans la commune, il était revenu au niveau de la résidence, avait jeté une "pomme de terre" trouvée sur place contre la fenêtre puis était entré dans le logement, "peut-être pour voir s’il y avait de l’argent"», explique le magistrat dans son communiqué.

Et de poursuivre : «Selon lui, c’est le réveil de la victime et l’interpellation verbale de celle-ci qui l’avaient "fait basculer du mauvais côté". Il lui avait alors porté de nombreux coups de poing et de pied avant de l’étouffer à l’aide d’un coussin et d’une couverture, puis avait commis des faits de viol à l’aide de la canne de la victime. Selon lui, ces faits de viol avaient été commis post mortem».

Pire encore, l’homme a expliqué avoir pensé plusieurs semaines avant de commettre le crime à «violer quelqu’un». Pour lui, c’était son «objectif à la base». «Il précisait avoir voulu faire "au plus simple" dans un endroit qu’il savait dépourvu de caméras», d’après le communiqué du procureur de la République de Meaux. Il a toutefois mis le viol au moyen de la canne «sur le compte d’une "rage" et de "l’alcool"».

Déféré et mis en examen, il a ensuite été placé en détention provisoire. Le magistrat rappelle toutefois que «toute personne, même mise en examen, demeure présumée innocente jusqu’à une éventuelle déclaration définitive de culpabilité par une juridiction de jugement».