Meurtre de Lola : auditions de témoins, interrogatoire de Dahbia Benkired… Voici les dates clés du procès

Dès ce vendredi 17 octobre, la cour d’assises de Paris doit se pencher sur le procès du meurtre de Lola, 12 ans, le 14 octobre 2022. L’accusée, Dahbia Benkired, doit être entendue mercredi 22 octobre prochain.

A partir de ce vendredi 17 octobre, et jusqu’au vendredi 24 octobre prochain, Dahbia Benkired doit comparaître devant la cour d’assises de Paris dans le cadre d’un procès très attendu en cette fin d’année 2025 : celui du meurtre de Lola, 12 ans, le 14 octobre 2025.

Le procès doit débuter dès ce vendredi à 9h30. Au cours de cette journée, l’enquêtrice de personnalité devrait témoigner. De plus, la personnalité de l’accusée devrait être au cœur de l’audition du jour. En d’autres termes, l’accusée devrait être interrogée sur sa personnalité au cours de cette première journée du procès.

Par la suite, l’audience reprendra lundi 20 octobre. Cette journée sera consacrée aux auditions de l’expert légiste ainsi que de l’expert anatomo-pathologique. L’après-midi marquera le début des auditions de témoins. Ceux-ci auront donc deux jours, lundi et mardi, pour être entendus.

Un verdict attendu dans l'après-midi ou la soirée du vendredi 24 octobre

Et c’est au cours de la journée du mercredi 22 octobre que Dahbia Benkired sera interrogée. Il s’agit du moment le plus important du procès. Elle devrait revenir en détail sur le jour du drame et répondre aux interrogations des jurés et du président de la cour. Elle sera accompagnée de son avocat, Me Alexandre Silva.

Jeudi 23 octobre, ce sera autour de l’expert psychiatre ainsi que les experts psychiatres ayant réalisé la contre-expertise psychiatrique de l’accusée d’être entendus. L’interrogatoire devrait se poursuivre dans l’après-midi. S’en suivront les plaidoiries des avocats des parties civiles, la famille de Lola étant représentée par Me Clothilde Lepetit.

Enfin, vendredi 24 octobre marquera la fin du procès. La matinée sera consacrée aux réquisitions et à la plaidoirie de la défense avant que Dahbia Benkired ne prononce ses derniers mots. Le verdict ainsi que le délibéré sont attendus dans l’après-midi, voire dans la soirée.