Meurtre de Lola : le procès de Dahbia Benkired, meurtrière présumée de la jeune fille, commence ce vendredi aux Assises

Dès ce vendredi 17 octobre, la cour d’assises de Paris doit se pencher sur une affaire ayant ému toute la France en octobre 2022. Il s’agit du meurtre de Lola Daviet, 12 ans. La principale accusée n’est autre que Dahbia Benkired, une Algérienne de 27 ans.

L’un des procès les plus attendus de 2025. Trois ans après le meurtre de Lola en 2022, le procès de la principale suspecte dans cette affaire débute ce vendredi 17 octobre devant la cour d’assises de la capitale.

Cette Algérienne de 27 ans est en effet poursuivie pour des faits qualifiés de «meurtre d’un mineur de 15 ans, et de viol commis sur un mineur avec torture ou acte de barbarie».

Les faits reprochés à Dahbia Benkired se sont produits le 14 octobre 2022, dans le 19e arrondissement de Paris. L’histoire a commencé lorsque Lola n’était pas rentrée du collège Georges Brassens, où elle était scolarisée, ce jour-là. Le père de la jeune fille, gardien de la résidence, s’est alors mis à sa recherche. En regardant les images de vidéosurveillance, il s’est rendu compte que sa fille était entrée dans le hall de l'immeuble vers 15h15 avec Dahbia Benkired.

Cette dernière est sortie de l’immeuble peu avant 17h, en tirant une imposante malle recouverte d'une couverture. Celle-ci contenait en réalité le cadavre de Lola. A la suite de cette découverte macabre, la brigade criminelle de la police judiciaire de Paris s'était mobilisée, parvenant à interpeller rapidement la suspecte Dahbia B., dès samedi 15 octobre, à Bois-Colombes, dans les Hauts-de-Seine.

Dahbia Benkired encourt la réclusion criminelle à perpétuité

Née en 1998, cette femme, de nationalité algérienne, était sous le coup d’une obligation de quitter le territoire français (OQTF) au moment des faits. Elle était en réalité entrée légalement en France en 2016, soit six ans avant les faits, avec un titre de séjour d’étudiant.

Au cours de sa garde à vue, Dahbia Benkired était passée aux aveux, racontant avoir «entraîné la victime jusqu'à l'appartement de sa sœur, vivant dans le même immeuble que l'enfant, elle lui aurait imposé de se doucher avant de commettre sur elle des atteintes à caractère sexuel et d'autres violences ayant entraîné la mort et elle aurait dissimulé le corps dans la caisse», selon le communiqué diffusé par la procureure de la République de Paris Laure Beccuau.

Le 17 octobre 2022, Dahbia Benkired a été mise en examen pour viol sur mineur avec torture et actes de barbarie et meurtre et a été placée en détention provisoire.

Le procès, qui s'ouvre ce jour, doit durer jusqu'à vendredi 24 octobre prochain. Pour les faits qui lui sont reprochés, Dahbia Benkired encourt la réclusion criminelle à perpétuité.