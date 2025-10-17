«Nazi», «Vive le PCF» et croix gammées : la permanence d'un député RN des Bouches-du-Rhône visée par des tags

Le local de la permanence du député RN des Bouches-du-Rhône Romain Tonussi, située à Salon-de-Provence, a été victime de dégradations dans la nuit du mardi 14 au mercredi 15 octobre. Des inscriptions faisant référence au régime nazi y ont été taguées.

Des actes particulièrement graves. Mercredi 15 octobre au matin, lors de l'ouverture de la permanence parlementaire du député membre du Rassemblement national Romain Tonussi, à Salon-de-Provence, les militants ont découvert de nombreux tags sur la façade.

«Sur le front du député, affiché sur la vitrine, il y avait une croix gammée. Il y en avait également une au niveau de son torse et sur un encart, il y avait écrit "Vive le PCF" (Parti communiste français, ndlr) et "Nazi"», a détaillé Helena Dias-Seghi, collaboratrice parlementaire de Romain Tonussi, à notre micro.

Des actes de vandalisme qui se répètent

Et ce n'est pas la première fois : en un an, la permanence a déjà été vandalisée à quatre reprises. «Il y a quelques mois, une personne a craché sur notre vitrine avant d'insulter monsieur le député qui était présent sur place», a relaté à CNEWS David Duran, également collaborateur parlementaire de l'élu.

«Il y a un an, nous avons carrément eu le droit à une manifestation sauvage, non déclarée, durant laquelle il y a eu des jets de pétards dans la foule, où il y avait des enfants. Nous avons porté plainte à chaque fois, parce qu'on ne peut pas laisser passer de telles insultes», a-t-il ajouté.

La multiplication de ces actes de vandalismes indigne certains habitants de la ville des Bouches-du-Rhône. «Une croix gammée, c'est fort... Ça fait peur», a confié l'une d'entre elle à CNEWS. «Franchement, je ne comprends pas que des gens puissent être aussi bêtes», a fustigé un autre.

Pour limiter la survenance de telles dégradations, des caméras de vidéosurveillance vont bientôt être installées dans la permanence.