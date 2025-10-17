Toute l’actu en direct 24h/24
«Nazi», «Vive le PCF» et croix gammées : la permanence d'un député RN des Bouches-du-Rhône visée par des tags

Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Le local de la permanence du député RN des Bouches-du-Rhône Romain Tonussi, située à Salon-de-Provence, a été victime de dégradations dans la nuit du mardi 14 au mercredi 15 octobre. Des inscriptions faisant référence au régime nazi y ont été taguées.

Des actes particulièrement graves. Mercredi 15 octobre au matin, lors de l'ouverture de la permanence parlementaire du député membre du Rassemblement national Romain Tonussi, à Salon-de-Provence, les militants ont découvert de nombreux tags sur la façade.

«Sur le front du député, affiché sur la vitrine, il y avait une croix gammée. Il y en avait également une au niveau de son torse et sur un encart, il y avait écrit "Vive le PCF" (Parti communiste français, ndlr) et "Nazi"», a détaillé Helena Dias-Seghi, collaboratrice parlementaire de Romain Tonussi, à notre micro.

Des actes de vandalisme qui se répètent

Et ce n'est pas la première fois : en un an, la permanence a déjà été vandalisée à quatre reprises. «Il y a quelques mois, une personne a craché sur notre vitrine avant d'insulter monsieur le député qui était présent sur place», a relaté à CNEWS David Duran, également collaborateur parlementaire de l'élu.

«Il y a un an, nous avons carrément eu le droit à une manifestation sauvage, non déclarée, durant laquelle il y a eu des jets de pétards dans la foule, où il y avait des enfants. Nous avons porté plainte à chaque fois, parce qu'on ne peut pas laisser passer de telles insultes», a-t-il ajouté.

La multiplication de ces actes de vandalismes indigne certains habitants de la ville des Bouches-du-Rhône. «Une croix gammée, c'est fort... Ça fait peur», a confié l'une d'entre elle à CNEWS. «Franchement, je ne comprends pas que des gens puissent être aussi bêtes», a fustigé un autre.

Sur le même sujet Oise : la permanence d'un député RN saccagée, Bruno Retailleau dénonce «une honte absolue» Lire

Pour limiter la survenance de telles dégradations, des caméras de vidéosurveillance vont bientôt être installées dans la permanence.

Rassemblement nationalRNtagsDégradationBouches-du-Rhône

