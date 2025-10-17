Paris : un élève de 3e agressé à coup de ciseaux par une camarade en plein cours

Un élève de 3e a été agressé à coup de ciseaux pendant la classe jeudi 16 octobre à la cité scolaire Honoré-de-Balzac, dans le 17e arrondissement de Paris, a appris CNEWS auprès du rectorat. L’incident a eu lieu en classe et l’adolescent blessé a été pris en charge.

Ce jeudi 16 octobre, une agression a eu lieu au sein de la cité scolaire Honoré-de-Balzac, située dans le 17e arrondissement de Paris. En effet, un adolescent de 3e a été blessé à coup de ciseaux, en classe, par une camarade, a appris CNEWS ce vendredi auprès du rectorat de Paris, confirmant une information du Parisien.

L’incident a eu lieu pendant un cours et on ignore, pour l’heure, les motifs de cette agression. La blessure de l’adolescent est sans gravité et la police est intervenue afin de prendre en charge l’adolescente à l’origine de l’agression, nous précise le rectorat qui a salué la gestion de la situation par la direction de l’établissement.

Ce dernier a en effet prononcé une «mesure conservatoire préalable au conseil de discipline». Concrètement, l’adolescente à l’origine de l’agression est, actuellement, exclue du collège.

Le rectorat a tenu à rappeler que cette cité scolaire est réputée pour être «calme et tranquille». Il s’agit donc du premier incident signalé dans cet établissement. Contacté par nos soins, le parquet de Paris n'a, pour l'heure, pas répondu à nos sollicitations.