Procès de Cédric Jubillar : la cour d’assises rend son verdict ce vendredi à l’encontre de l’époux de Delphine

Près de quatre semaines après le début du procès de Cédric Jubillar, accusé d’avoir tué sa femme Delphine, la cour d’assises du Tarn (Albi) doit rendre son verdict à l’encontre du peintre-plaquiste de 38 ans.

C’est la dernière ligne droite. La cour d’assises du Tarn, située à Albi, doit rendre ce vendredi 17 octobre son verdict à l’encontre de Cédric Jubillar, jugé depuis le 22 septembre dernier pour le meurtre de sa femme Delphine Aussaguel, dont le corps n’a jamais été retrouvé jusqu’à ce jour.

Mercredi 15 octobre, l’avocat général Pierre Aurignac avait demandé la condamnation de l’époux de la défunte à la peine de trente ans de réclusion criminelle. Il avait exigé une «réponse pénale extrêmement ferme» à l’encontre de Cédric Jubillar pour ce qu’il considère comme un «meurtre aggravé» de l’infirmière de 33 ans. «Le crime parfait n’est pas celui où l’on ne retrouve pas le corps. C’est celui où l’on ne se fait pas condamner», a déclaré Pierre Aurignac.

Dans son réquisitoire qui a duré deux heures, le premier avocat général et vice-procureur de Toulouse, Nicolas Ruff, avait également demandé la condamnation de le peintre-plaquiste de 38 ans. «Je prononce ces mots qui accusent, en assumant pleinement les conséquences et en espérant vous convaincre de condamner Cédric Jubillar», a-t-il dit.

«Au bout du chemin, je n'ai aucun doute sur le fait que Delphine Aussaguel est morte» le soir du 15 décembre 2020, «je n'ai aucun doute sur le fait que c'est Cédric Jubillar qui l'a tuée», a-t-il détaillé, estimant que les jurés devraient eux aussi parcourir le même chemin, en se posant «les mêmes questions».

La défense veut éviter une «erreur judiciaire»

Néanmoins, de son côté, la défense, Me Alexandre Martin, a plaidé l’acquittement afin d’éviter une «erreur judiciaire», fustigeant la «chronique d’un désastre». «Ce procès est vicié, c'est dérouler un tapis rouge à l'erreur judiciaire d'accepter même qu'il se tienne. Votre devoir vous dicte de l'acquitter», a déclaré le représentant de Cédric Jubillar.

Dans une plaidoirie d'environ trois heures, Me Alexandre Martin a retracé le parcours personnel de son client et l'évolution du couple qu'il formait avec Delphine jusqu'aux semaines ayant précédé la nuit de la disparition de l'infirmière, entre le 15 et le 16 décembre 2020, réfutant le scénario d'un crime commis par un homme «dévoré par la passion».

Pourtant, tout au long du procès, des témoignages ont accablé l’époux de Delphine. Mercredi 8 octobre, c’est Nadine Jubillar, mère de Cédric, qui avait été entendue devant la cour. Ce jour-là, elle avait livré un témoignage incriminant pour l'accusé, exprimant ses doutes sur la culpabilité du peintre-plaquiste et regrettant de «ne pas avoir pris plus au sérieux» les menaces de mort qu'il avait proférées à l'encontre de Delphine avant la disparition de l'infirmière.

«Il m’a dit "je l’ai étranglée"»

Au cours d'une longue audition marquée par de nombreuses hésitations et des soupirs, la mère de Cédric Jubillar avait été amenée à raconter cette matinée de décembre 2020, quelques semaines avant la disparition de sa belle-fille, où son fils lui aurait dit : «J'en ai marre, elle m'énerve, je vais la tuer, l'enterrer et personne ne va la retrouver».

«Si j'avais pris plus au sérieux cette phrase, on n'en serait pas là (…) Je n'ai pas compris la portée de ses mots au départ, j'ai mis ça sur le ton de la colère. Aujourd'hui, je regrette de ne pas avoir donné plus de sens à cette phrase», avait-elle lâché.

Le lendemain, soit jeudi 9 octobre, c’est son ex-compagne Jennifer C., qui avait été interrogée par la cour. Elle affirmait avoir reçu les aveux du peintre-plaquiste «lors de plusieurs parloirs», cette année. «Je lui ai dit "qu’est-ce que t’as fait ?". Il m’a dit "je l’ai étranglée". Il m’a montré le geste», avait-elle raconté. D’après elle, Cédric Jubillar lui aurait confié avoir tué Delphine car la victime «allait le faire chier avec les enfants et la maison».

«Plusieurs fois, il me dit que si jamais je le trompe, je vais finir à côté de Delphine», avait poursuivi Jennifer C., avant de préciser que l’accusé aurait attrapé son cou entre ses mains et lui aurait dit : «Je l’ai fait une fois, je peux le faire deux fois. Là, il rigole, ça le fait rire», avait-elle commenté.