Procès du meurtre de Lola : les révélations de l’enquête sur la journée du 14 octobre 2022

Dès ce vendredi 17 octobre et jusqu’au 24 octobre prochain, Dahbia Benkired, accusée d’avoir tué la petite Lola, 12 ans, le 14 octobre 2022 à Paris, comparaît devant la cour d’assises de Paris. L'enquête a révélé un drame particulièrement choquant.

Un meurtre horrible. La cour d’assises de Paris doit se pencher, dès ce vendredi 17 octobre et pour une durée d’une semaine, sur l’affaire liée au meurtre de Lola, le 14 octobre 2022, dans le 19e arrondissement de la capitale. Durant une semaine, soit jusqu’à vendredi 24 octobre prochain, plusieurs témoins et experts seront interrogés par la Cour.

La principale suspecte Dahbia Benkired, poursuivie pour meurtre d’un mineur de 15 ans et de viol commis sur un mineur avec torture ou acte de barbarie, devra être entendue mercredi 22 octobre prochain. Les faits reprochés qui lui font encourir la réclusion criminelle à perpétuité.

Néanmoins, tout au long de la procédure, l’enquête a mis en lumière le plan d’horreur mis en place par l’accusée dans ce dossier, retraçant presque en détail la journée du 14 octobre 2022. Ce jour-là, Lola n’était pas rentrée du collège Georges Brassens, où elle était scolarisée.

En visionnant les images de caméra de surveillances de l’immeuble, le père de la fillette a remarqué que sa fille était entrée dans le hall de l’immeuble vers 15h15 avec Dahbia Benkired. C’est autour de 16h30 que plusieurs résidents de cet immeuble avaient aperçu l’Algérienne de 27 ans dans leur hall d’entrée, chargée de valises et surtout d’une imposante malle recouverte d’une couverture. Cette malle contenait en effet le corps de Lola.

Le cadavre de Lola présentait «de multiples lésions»

Au bar en bas de l'immeuble, alors qu'un client croit deviner un reste humain dans cet imposant bagage, Dahbia Benkired affirme qu'elle «vend un rein».

A l'ami qu'elle appelle ensuite et qui consent à la ramener chez lui, en banlieue ouest, l’accusée n’a donné en revanche aucune explication à ces lourds bagages - aucune charge n'a été retenue contre lui.

La meurtrière avait finalement décidé de retourner au domicile de sa sœur en VTC dans la soirée du 14 octobre 2022, toujours avec la malle. Les deux femmes se retrouvent devant une entrée secondaire de la résidence.

Mais lorsque l'aînée a distingué les restes humains, elle a hurlé, entraînant la panique de la criminelle qui constate en outre un énorme dispositif policier autour de l'immeuble. Elle prend la fuite à pied, se réfugie chez un autre ami à Asnières-sur-Seine (Hauts-de-Seine), où elle est interpellée samedi 15 octobre au matin.

L’enquête est venue reconstituer une scène de crime sordide. Il s’est avéré, vendredi 14 octobre 2022, que Dahbia Benkired avait contraint Lola à la suivre dans l'appartement qu'elle occupait - par conséquent celui de sa sœur -, lui avait imposé des actes sexuels et l'avait frappée à plusieurs reprises avec ciseaux et cutter. Enroulée d'adhésif, y compris sur l'ensemble du visage, la jeune Lola est morte d'asphyxie.

L’autopsie du corps de la jeune fille a révélé son cadavre présentait «de multiples autres lésions», notamment au niveau du cou, mais pas de «lésion traumatique de la sphère sexuelle», comme l’a indiqué la procureure de la République de Paris, Laure Beccuau dans un communiqué.

Au cours de sa garde à vue, Dahbia Benkired était passée aux aveux. Elle a ensuite été mise en examen et placée en détention provisoire.