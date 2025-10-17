Procès du meurtre de Lola : visée par une OQTF en 2022, Dahbia Benkired estime qu’«il n’y avait pas de raison» de repartir en Algérie

Au premier jour du procès du meurtre de Lola, Dahbia Benkired a été interrogée sur les raisons de son refus de repartir en Algérie alors qu’une obligation de quitter le territoire français (OQTF) avait été émise à son encontre.

Ce vendredi 17 octobre, la cour d’assises de Paris s’est penchée sur l’affaire Lola. Au cours de ce procès, qui doit durer jusqu’au vendredi 24 octobre prochain, la cour tentera d’analyser la personnalité de Dahbia Benkired, l’Algérienne de 27 ans jugée pour avoir violé, torturé et tué la petite fille de 12 ans, dont le corps avait été découvert dans une malle le 14 octobre 2022.

Pendant ce premier jour du procès, Dahbia Benkired a été interrogée sur son obligation de quitter le territoire français (OQTF), émise en 2022, et sur les raisons qu’ils l’ont amenée à rester en France malgré l’OQTF prononcée à son encontre.

Ainsi, l’accusée a répondu qu’elle «ne voulait pas» rentrer en Algérie et qu’elle se sentait «libre en France». «Je me sens libre en France. En Algérie, on a pas de vie. Il n'y avait pas de raison. J'ai fait mes études ici, j'ai grandi ici, j'ai toute ma famille ici. Je vais faire quoi là-bas ?», a-t-elle dit.

«Je veux que justice soit faite pour ma fille»

Lors de ses premiers mots devant la cour, Dahbia Benkired a demandé «pardon» à la famille de Lola. «Moi, j'aimerais demander le pardon à toute la famille, c'est horrible ce que j'ai fait et je le regrette», a-t-elle indiqué depuis le box des accusés.

Du côté de la famille de Lola, le frère de la victime a demandé à l’accusée de dire «toute la vérité» durant ce procès. «Au nom de toute la famille, les proches de ma sœur, mon père qui n’est plus là. On voudrait que vous disiez toute la vérité, à toute la France, merci», a-t-il dit.

Delphine Daviet, mère de Lola, a également pris la parole, réclamant que «justice soit faite pour ma fille».