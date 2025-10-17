Sexagénaire retrouvée morte en Loire-Atlantique : le fils adoptif mis en examen pour meurtre et viol 

Retrouvée morte en septembre dernier, une sexagénaire aurait été tuée par son fils adoptif. Ce dernier a été mis en examen pour «meurtre sur ascendant» et «viol avec acte de barbarie».

Un syndrome d’Œdipe poussé à l’extrême. Le fils adoptif d’une sexagénaire retrouvée morte début septembre a été mis en examen le 17 octobre pour «meurtre sur ascendant» et viol avec acte de barbarie», a indiqué le parquet de Nantes.

Selon le procureur Antoine Leroy, le suspect, âgé de 23 ans, a reconnu les faits. Son placement en détention provisoire a été requis. Il encourt la réclusion criminelle à perpétuité.

Les faits remontent au 8 septembre dernier. Alertés pour un incendie dans une maison de La Turballe, en Loire-Atlantique, les pompiers ont découvert sur place le corps d’une femme de 60 ans, «allongée sur le dos, en partie dévêtue, le visage et les pieds enveloppés dans des sacs-poubelle», a précisé le magistrat. Pour tenter de dissimuler le corps, celui-ci avait été recouvert d’une couverture et de planches de bois.

Les circonstances de la découverte ont conduit le parquet à ouvrir une enquête pour homicide volontaire. Cette hypothèse s’est rapidement confirmée après l’autopsie, qui a révélé la présence de multiples hématomes sur le corps de la victime.

Le suspect déjà connu des forces de l’ordre

Déjà incarcéré pour des faits de vol, le fils adoptif de la victime avait été signalé en fuite le 8 septembre, alors qu’il était en permission de sortie, selon Presse-Océan. Il avait finalement été interpellé le 11 septembre pour plusieurs braquages commis dans des commerces alentour.

Les investigations menées par la section de recherches de la gendarmerie de Nantes ont rapidement convergé vers lui. Placé en garde à vue le 15 octobre, le jeune homme a reconnu l’intégralité des faits : «le meurtre de sa mère par étranglement, des pénétrations sexuelles digitales et l’incendie volontaire du domicile», a déclaré le procureur de Nantes.

Le suspect a expliqué son geste par «une forme de détestation irrépressible à l’égard de sa mère», selon les propos rapportés par le parquet.