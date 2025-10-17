Suicide d’une adolescente de 17 ans harcelée à Mulhouse : un frère et une sœur mis en examen

Deux adolescents, âgés de 17 et 18 ans, ont été mis en examen après le suicide d’une adolescente de 17 ans qui avait porté plainte pour harcèlement, a indiqué le procureur de Mulhouse, Nicolas Heitz, ce vendredi dans un communiqué.

Dans un communiqué en date de ce vendredi 17 octobre, le procureur de Mulhouse, Nicolas Heitz, a fait savoir qu’une jeune fille de 18 ans et son frère de 17 ans ont été mis en examen dans le cadre de l’enquête ouverte après le suicide d’une adolescente de 17 ans qui avait porté plainte pour harcèlement.

Ces faits avaient été dénoncés par la victime la veille de son passage à l’acte, vers 23h. Cela comprend des «violences en réunion» qui venaient de se produire, mêlant «appels téléphoniques malveillants» et «harcèlement moral», selon le magistrat.

passée à tabac lors d'un rendez-vous

«Elle avait expliqué avoir été contactée en numéro masqué par un ancien ami qui lui aurait donné rendez-vous en bas de son immeuble. Lors de ce rendez-vous, il était rejoint par sa grande sœur, laquelle portait coups de poings et gifles» à la victime, a relaté le procureur.

L’entourage de l’adolescente de 17 ans qui a mis fin à ses jours a été entendu lors de l’enquête. Il a alors expliqué que la victime «se plaignait d'être harcelée depuis un certain temps par un garçon de 17 ans et sa sœur de 18 ans avec laquelle elle avait entretenu une relation sentimentale». Une relation qui s'était terminée «en raison de la jalousie et de la violence de sa partenaire».

Le magistrat a précisé que les faits dénoncés par la victime n'ont pas été commis dans un cadre scolaire.

L'adolescent mis en cause s'est présenté au commissariat mardi 14 octobre et sa sœur aînée le lendemain. Ils ont été placés en garde à vue. La jeune fille a été mise en examen pour «harcèlement de personne étant ou ayant été conjoint conduisant au suicide et violences sans incapacité» et placée en détention provisoire.

Son frère a été mis en examen pour «complicité de harcèlement» et violences en réunion.

Le parquet avait également demandé son placement en détention provisoire, mais il a finalement été placé sous contrôle judiciaire, en centre éducatif fermé.