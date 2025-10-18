«Il y a une forme d'impunité avec tous ces voyous» : un père de famille blessé lors d'une fusillade à Melun

Une fusillade survenue mardi 14 octobre dans un immeuble du quartier de l’Amont, à Melun (Seine-et-Marne) a blessé un père de famille. Ce dernier était chez lui avec sa femme et ses enfants lorsque des coups de feu ont été tirés sur la porte de son appartement.

La porte d’entrée du logement de ce couple de Melun est criblée de six trous de balle. Aux alentours de 22h30 ce mardi, une fusillade a eu lieu dans cet immeuble du quartier de l’Almont. Six coups de feu ont été tirés dans la porte de l'appartement situé au premier étage.

«Je pense que c’était un fusil à pompe car cela a explosé vachement fort», a témoigné sous anonymat auprès de CNEWS l’un des résidents de l'immeuble, jaugeant l’intensité des détonations de l’arme lourde en imitant des bruits d’explosion.

Plusieurs balles ont traversé la porte d’entrée de l'habitation du couple et ses enfants. Au moment des faits, la famille était couchée, mais le père a été blessé au pied par l’un des projectiles, a rapporté le procureur de Melun, qui a précisé que les forces de l’ordre avaient retrouvé trois munitions dans l’appartement du couple.

Le quartier sensible de l'Almont

«Une centaine de policiers est venue sur place, en plus de dix voitures de la brigade anti-criminalité (BAC), trois camions de police et la structure mobile d’urgence et de réanimation (SMUR) parce qu’un père de famille s’est fait tirer dessus», a déploré le voisin de la victime.

Cette dernière a été prise en charge par les pompiers et transportée à l’hôpital. Une enquête pour tentative d’homicide volontaire a été confiée à la Division de la criminalité organisée et spécialisée de la police judiciaire, a indiqué La République de Seine-et-Marne, soulignant notamment que la rue de l’immeuble est connue pour avoir abrité des points de deal. Pour l’heure, aucune interpellation n’a été réalisée.

«Il y en a marre, il faudrait vraiment arrêter ces gens. Il y a une forme d’impunité avec tous ces voyous», a déploré Christian auprès de CNEWS. Ce Melunais depuis vingt ans s’est targué de «ne pas avoir peur des mots», avant d’ajouter : «cette racaille, qui, sachant qu’elle ne risque rien, recommence» ses méfaits. Inquiet, Christian a assuré qu’il ne s’aventurait plus dehors le soir, sauf quand il s’agit d’aller chercher son épouse, qui ne sort plus seule.

Depuis plusieurs mois, les fusillades se multiplient à Melun. En août dernier, un individu ouvrait le feu sur le conducteur d’une voiture, alors à l’arrêt dans le quartier des Mezereaux. La victime a été sauvée. En février, une dizaine de coups de feu étaient tirés depuis une voiture dans le quartier de l’Almont, ne faisant aucun blessé. Au même endroit un mois plus tôt, une fusillade visait plusieurs façades d’immeubles sans faire de blessé. De quoi profondément choquer les riverains.