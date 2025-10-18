Toute l’actu en direct 24h/24
Avec notre application gratuite
Installer
Dernière minute
En Direct
Dernière minute
En direct
A suivre

Mort suspecte du fondateur de Mango : ce que l’on sait

Les déclarations de Jonathan Andic, la seule personne au côté de son père au moment de sa mort, ont mis au jour des «contradictions qui éveillent certains soupçons». [© LLUIS GENE / AFP]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Dix mois après la mort d'Isak Andic, fondateur de la célèbre marque catalane de prêt-à-porter Mango, la police a requalifié son enquête en possible homicide. En décembre dernier, l’homme de 71 ans faisait une chute mortelle lors d’une randonnée avec son fils aîné, dans les environs de Barcelone.

Chute accidentelle ou parricide ? Isak Andic, le créateur de Mango, l’une des plus grandes marques de mode au monde, comptant près de 1.800 magasins sur plusieurs continents, faisait une chute mortelle de plus de 100 mètres en décembre dernier alors qu’il faisait de la randonnée avec son fils dans les environs de Barcelone. 

Après plusieurs révélations de la presse espagnole cette semaine remettant en cause la mort accidentelle du fondateur de la marque, la police catalane a confirmé avoir requalifié son enquête en possible homicide, concentrant ses investigations sur le fils de l’homme d’affaires, Jonathan Andic.

Des rapports père-fils houleux 

Selon El Pais, Jonathan Andic, qui était la seule personne au côté de son père au moment de sa mort, a été interrogé à deux reprises et ses déclarations ont mis au jour des «contradictions qui éveillent certains soupçons». Selon le quotidien espagnol, en mars dernier, la police décidait d'examiner le contenu de son téléphone portable, «récupéré après la chute (...) afin de tenter de corroborer l'itinéraire exact emprunté par le père et le fils ce jour-là».

Sur le même sujet Etats-Unis : un jeune homme survit à une chute de 122 mètres en pleine randonnée Lire

Nos confrères ont également cité un autre témoin, la golfeuse professionnelle et compagne du fondateur de la marque catalane, Estefania Knuth, qui a signalé à la police les mauvaises relations que le père et le fils entretenaient.

Le clan Andic convaincu de «l'innocence de Jonathan»

Le journal La Vanguardia a de plus révélé que le juge d’instruction avait, à la fin du mois de septembre dernier, formellement changé le statut de témoin de Jonathan Andic en celui de suspect. 

Sur le même sujet Haute-Savoie : un alpiniste grec chute mortellement dans le massif du Mont-Blanc Lire

La famille de l’un des homme les plus riches d’Espagne, interrogée par El Pais, s’est dite confiante dans le fait que «ce processus se terminerait le plus rapidement possible et prouverait l’innocence de Jonathan Andic».

La fortune d’Isak Andic était estimée par Forbes à 4,5 milliards de dollars. C’est en 1984 qu’il ouvrait son premier magasin, à Barcelone. Quarante ans plus tard, sa marque Mango s’est étendue à travers l’Espagne et est devenue l’un des principaux groupes de mode au monde. Selon son site internet, il compte plus de 16.400 employés. 

prêt-à-portermodemortAccidentsoupçon

À suivre aussi

Naf Naf : l'enseigne de prêt à porter, en redressement judiciaire depuis 2023, partiellement reprise par le groupe Beaumanoir
«Des difficultés de trésorerie» : l’enseigne Naf Naf placée en redressement judiciaire
Jennyfer : placée en liquidation judiciaire, la marque de prêt-à-porter voit près d'un millier d'emplois menacés

Ailleurs sur le web

Dernières actualités