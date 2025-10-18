Mort suspecte du fondateur de Mango : ce que l’on sait

Dix mois après la mort d'Isak Andic, fondateur de la célèbre marque catalane de prêt-à-porter Mango, la police a requalifié son enquête en possible homicide. En décembre dernier, l’homme de 71 ans faisait une chute mortelle lors d’une randonnée avec son fils aîné, dans les environs de Barcelone.

Chute accidentelle ou parricide ? Isak Andic, le créateur de Mango, l’une des plus grandes marques de mode au monde, comptant près de 1.800 magasins sur plusieurs continents, faisait une chute mortelle de plus de 100 mètres en décembre dernier alors qu’il faisait de la randonnée avec son fils dans les environs de Barcelone.

Après plusieurs révélations de la presse espagnole cette semaine remettant en cause la mort accidentelle du fondateur de la marque, la police catalane a confirmé avoir requalifié son enquête en possible homicide, concentrant ses investigations sur le fils de l’homme d’affaires, Jonathan Andic.

Des rapports père-fils houleux

Selon El Pais, Jonathan Andic, qui était la seule personne au côté de son père au moment de sa mort, a été interrogé à deux reprises et ses déclarations ont mis au jour des «contradictions qui éveillent certains soupçons». Selon le quotidien espagnol, en mars dernier, la police décidait d'examiner le contenu de son téléphone portable, «récupéré après la chute (...) afin de tenter de corroborer l'itinéraire exact emprunté par le père et le fils ce jour-là».

Nos confrères ont également cité un autre témoin, la golfeuse professionnelle et compagne du fondateur de la marque catalane, Estefania Knuth, qui a signalé à la police les mauvaises relations que le père et le fils entretenaient.

Le clan Andic convaincu de «l'innocence de Jonathan»

Le journal La Vanguardia a de plus révélé que le juge d’instruction avait, à la fin du mois de septembre dernier, formellement changé le statut de témoin de Jonathan Andic en celui de suspect.

La famille de l’un des homme les plus riches d’Espagne, interrogée par El Pais, s’est dite confiante dans le fait que «ce processus se terminerait le plus rapidement possible et prouverait l’innocence de Jonathan Andic».

La fortune d’Isak Andic était estimée par Forbes à 4,5 milliards de dollars. C’est en 1984 qu’il ouvrait son premier magasin, à Barcelone. Quarante ans plus tard, sa marque Mango s’est étendue à travers l’Espagne et est devenue l’un des principaux groupes de mode au monde. Selon son site internet, il compte plus de 16.400 employés.