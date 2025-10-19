«Le vol commis au Louvre est une atteinte à un patrimoine que nous chérissons car il est notre Histoire», a déclaré Emmanuel Macron

Ce dimanche soir, Emmanuel Macron s’est exprimé sur le vol survenu au musée du Louvre, plus tôt dans la journée : «Le vol commis au Louvre est une atteinte à un patrimoine que nous chérissons car il est notre Histoire».

«Nous retrouverons les œuvres et les auteurs seront traduis en justice. Tout est mis en œuvre, partout, pour y arriver, sous la conduite du parquet de Paris», a ajouté le président de la République.

«Le projet Louvre Nouvelle Renaissance, que nous avons engagé en janvier, prévoit un renforcement de la sécurité. Il sera le garant de la préservation et de la protection de ce qui constitue notre mémoire et notre culture», a-t-il conclu.