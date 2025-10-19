Ce dimanche, le nouveau ministre de l’Intérieur s’est exprimé sur X, quelques heures après le vol au Musée du Louvre : «Dès ce matin je me suis rendu, avec la ministre de la Culture Rachida Dati, au Musée du Louvre, alors qu’un vol venait d’être commis. S’en prendre au Louvre, c’est s’en prendre à notre histoire et notre patrimoine», a-t-il dénoncé.

«Tout est mis en œuvre pour interpeller au plus vite les auteurs de cet acte inacceptable. La mobilisation des enquêteurs sera totale, sous l’autorité du parquet de Paris. Tout mon soutien aux agents du musée et à nos policiers qui sont à la tâche», a-t-il ajouté.