La procureure de Paris, Laure Beccuau, a indiqué sur BFM TV qu’un «commando» de quatre personnes était recherché après le vol survenu au Louvre.
Laure Beccuau a également évoqué une possible existence de «commanditaires» et de «petites mains» au sein de ce groupe criminel.
Selon le ministère de la Culture, huit bijoux ont été dérobés au total lors du vol survenu ce dimanche au musée du Louvre.
Il s'agirait du «Diadème de la parure de la reine Marie-Amélie et de la Reine Hortense», du «Collier de la parure de saphirs de la reine Marie-Amélie et de la Reine Hortense», de la «Boucle d'oreille, d'une paire de la parure de saphirs de la reine Marie-Amélie et de la Reine Hortense», du «Collier en émeraudes de la parure de Marie-Louise», de la «Paire de boucles d'oreilles en émeraudes de la parure de Marie-Louise», de la «Broche dite broche reliquaire», du «Diadème de l'Impératrice Eugénie» et enfin du «Grand nœud de corsage de l'impératrice Eugénie».
«La France n’est donc plus capable de protéger les joyaux de son impératrice au Louvre», a regretté Marion Maréchal, député au Parlement européen, sur X.
«Il est temps de lancer un plan d’urgence pour la mise en sécurité de notre patrimoine historique et chrétien. Supprimons le Pass Culture et consacrons ses 300 millions d’euros à la sauvegarde de nos trésors nationaux», a-t-elle ajouté.
Le président de l’UDR et député des Alpes-Maritimes a réagi au cambriolage du musée du Louvre, sur X : «Le gouvernement, symbole ultime de son effondrement, a laissé dérober les bijoux de la Couronne !»
«Quand l’État n’assure plus la sécurité de ses trésors, c’est la Nation toute entière qui est menacée», a-t-il également ajouté.
Sur X, Laurent Wauquiez s’est à son tour exprimé sur le vol survenu au musée du Louvre : «La France a été volée. Nous devons protéger ce que nous avons de plus précieux : notre histoire».
«Ce vol au Louvre est une nouvelle épreuve pour notre pays. Toute atteinte au patrimoine national est une blessure à l’âme française. Courage à nos forces de l’ordre pour retrouver au plus vite ces bijoux», a déclaré Marine Le Pen, présidente du groupe du Rassemblement national à l’Assemblée nationale.
Selon elle, «le moment n’est pas à la polémique. Néanmoins la responsabilité impose de constater que nos musées et bâtiments historiques ne sont pas sécurisés à la hauteur des menaces qui pèsent sur eux. Il faut réagir».
Interviewé par nos confrères du Parisien, Stéphane Bern a réagi au vol au Musée du Louvre. Effondré, il a déclaré : «C’est un trésor inestimable, évidemment. Valeur historique, patrimoniale, marchande… Sur le plan symbolique, c’est très grave».
Le «Monsieur Patrimoine» a également qualifié ce vol de «terrible échec».
Ce dimanche, le nouveau ministre de l’Intérieur s’est exprimé sur X, quelques heures après le vol au Musée du Louvre : «Dès ce matin je me suis rendu, avec la ministre de la Culture Rachida Dati, au Musée du Louvre, alors qu’un vol venait d’être commis. S’en prendre au Louvre, c’est s’en prendre à notre histoire et notre patrimoine», a-t-il dénoncé.
«Tout est mis en œuvre pour interpeller au plus vite les auteurs de cet acte inacceptable. La mobilisation des enquêteurs sera totale, sous l’autorité du parquet de Paris. Tout mon soutien aux agents du musée et à nos policiers qui sont à la tâche», a-t-il ajouté.
La couronne de l'impératrice Eugénie retrouvée endommagée près du musée, selon l'AFP.
«Ce dimanche matin, le Musée du Louvre a fait l'objet d'un vol aggravé, entraînant la fermeture du musée pour la journée. Aucune victime n'est heureusement à déplorer. La police municipale de la Ville de Paris, aux côtes de la police nationale est pleinement mobilisée afin de procéder à l'évacuation du public présent au musée. J'adresse tout mon soutien aux équipes du Musée du Louvre», a déclaré la maire de Paris, Anne Hidalgo, sur Instagram.
Plus d'informations à suivre...
Des questions devront aussi se poser.
Le 16 juin dernier, le musée était fermé plusieurs heures en raison d’une grève des salariés qui alertaient sur le manque de personnel pour assurer la sécurité.
Pourquoi leurs alertes n’ont pas été entendues par la ministre ?
Le Louvre est un symbole mondial de notre culture. Ce braquage, qui a permis aux voleurs de dérober des joyaux de la Couronne de France, est une insupportable humiliation pour notre pays.
Jusqu’où ira le délitement de l’Etat ?
Invitée sur TF1 ce dimanche, la ministre de la Culture Rachida Dati a confirmé qu’un «bijou avait été retrouvé lors de la fuite» des malfaiteurs. Celui-ci serait «en cours d’évaluation», comme «tout le reste», a déclaré la maire du 7e arrondissement.
Le parquet de Paris a annoncé dimanche avoir ouvert une enquête pour vol en bande organisée et association de malfaiteurs criminelle, après un important vol de bijoux lors d'un cambriolage au Louvre, le musée le plus visité au monde.
L'enquête est ouverte pour vol en bande organisée et association de malfaiteurs en vue de commettre un crime, et a été confiée à la Brigade de répression du banditisme (BRB) de la police judiciaire parisienne, avec le soutien de l'Office central de lutte contre le trafic des biens culturels (OCBC), a précisé le parquet à l'AFP. Il ajoute que "le préjudice est en cours d’évaluation".
Le ministre de l'Intérieur Laurent Nunez a affirmé dimanche que les bijoux dérobés quelques heures plus tôt au musée du Louvre à Paris avaient une "valeur inestimable", une "vraie valeur patrimoniale".
Invité de France Inter/Franceinfo/Le Monde, le ministre a expliqué que les "trois ou quatre" voleurs avaient opéré en "sept minutes".
Ils se sont introduits dans le musée depuis l'extérieur en utilisant "une nacelle", qui était sur un camion, pour pénétrer dans la "salle Apollon", où ils se sont concentrés sur "deux vitrines", a précisé le ministre.
Un braquage spectaculaire s’est produit tôt ce dimanche 19 octobre au musée du Louvre, à Paris. Selon la ministre de la Culture Rachida Dati, qui s’est rendue sur place, aucun blessé n’est à déplorer. L’établissement est resté fermé pour la journée.
Des bijoux ont été volés dimanche lors d'un cambriolage au Louvre, le musée le plus visité au monde, qui a annoncé sa fermeture pour "raisons exceptionnelles", selon des sources concordantes.
Entre 9h30 et 9h40, des malfaiteurs se sont introduits dans le musée, situé au cœur de Paris, et ont volé plusieurs objets d'art avant de prendre la fuite, a appris l'AFP de source proche du dossier. Le montant du butin est en cours d'évaluation et la brigade de répression du banditisme (BRB) est saisie de l'enquête.
Les malfaiteurs, dont le nombre n'a pas été communiqué pour l'instant, seraient venus en scooter et ont utilisé un monte-charge pour accéder à la salle qu'ils ciblaient. Ils étaient munis de petites tronçonneuses, selon une source policière. Un scooter a été retrouvé après leur fuite.