Selon le ministère de la Culture, huit bijoux ont été dérobés au total lors du vol survenu ce dimanche au musée du Louvre.

Il s'agirait du «Diadème de la parure de la reine Marie-Amélie et de la Reine Hortense», du «Collier de la parure de saphirs de la reine Marie-Amélie et de la Reine Hortense», de la «Boucle d'oreille, d'une paire de la parure de saphirs de la reine Marie-Amélie et de la Reine Hortense», du «Collier en émeraudes de la parure de Marie-Louise», de la «Paire de boucles d'oreilles en émeraudes de la parure de Marie-Louise», de la «Broche dite broche reliquaire», du «Diadème de l'Impératrice Eugénie» et enfin du «Grand nœud de corsage de l'impératrice Eugénie».