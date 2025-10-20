«Cold cases» : Gérald Darmanin souhaite autoriser l’utilisation de la généalogie génétique pour «résoudre les crimes les plus graves»

Le ministre de la Justice Gérald Darmanin souhaite autoriser l’utilisation de la généalogie génétique par les magistrats du pôle des «cold cases» et ce pour «résoudre les crimes les plus graves lorsque toutes les autres investigations ont échoué».

Dans un communiqué de presse dévoilé ce lundi 20 octobre au matin, le ministre de la Justice Gérald Darmanin a annoncé son projet de permettre aux magistrats du pôle des crimes non élucidés d’avoir recours à la généalogie génétique pour résoudre les affaires «les plus graves lorsque toutes les autres investigations ont échoué».

«Cette évolution, prévue dans le prochain projet de loi SURE (sanction utile, rapide et effective : ndlr) que le garde des Sceaux entend porter au parlement, offrira aux magistrats et enquêteurs un outil scientifique supplémentaire pour identifier des suspects à partir de correspondances ADN partielles dans certaines bases de données étrangères», peut-on lire dans le communiqué.

Néanmoins, l’utilisation de la généalogie génétique doit être «strictement encadrée par la loi». Elle concernera uniquement les affaires de «meurtres, viols et enlèvement».

«Cette avancée majeure vise à redonner espoir aux victimes et à leurs familles, qui attendent depuis parfois des décennies que la vérité soit enfin établie», indique le communiqué.

Le tribunal judiciaire de Nanterre, où Gérald Darmanin s’est rendu ce jour, dispose en effet d’un pôle consacré aux cries sériels ou non élucidés. Sa mission consiste à examiner «les affaires criminelles et disparitions non élucidées plus de 18 mois après les faits» et à «identifier les dossiers susceptibles de connaître des avancées».

Cela inclut par exemple les nouveaux témoignages, les pistes d’enquête non explorées ou encore les nouvelles techniques scientifiques afin d’élucider les crimes. «Les professionnels du pôle – magistrats, greffiers, juriste assistant – se consacrent entièrement à ces affaires qui, du fait de leur caractère sériel et/ou complexe, exigent un haut niveau de technicité», rappelle le ministère de la Justice.