Metz : deux femmes agressées à la machette, une suspecte interpellée

Deux femmes ont été agressées à la machette ce dimanche en début de soirée à Metz (Moselle). Une suspecte a été interpellée, a indiqué le parquet à CNEWS ce lundi.

Une agression très violente. Deux femmes ont été attaquées par une femme armée d’une machette ce dimanche 19 octobre à Metz (Moselle), a-t-on appris par le parquet ce lundi.

Les deux victimes, une mère et sa fille âgées respectivement de 52 ans et 24 ans, ont été blessées aux mains, probablement en tentant de se défendre. Elles ont été opérées en fin de matinée ce lundi.

Pour le moment, elles n’ont pas encore pu être entendues, a indiqué le parquet de Metz, qui a précisé que l’arme blanche utilisée, qui n’a pas été retrouvée à ce stade, semble être une machette, dont les enquêteurs ont pu saisir l’étui.

Un probable conflit de voisinage

Une femme de 32 ans, suspectée d’être l’auteure de cette agression, a été interpellée. Il s’agit d’une voisine des victimes vivant dans le même immeuble, dans le quartier de Metz Vallières. Elle a été placée en garde à vue dimanche aux alentours de 19h30.

Elle risque d’être poursuivie des chefs de violences volontaires avec arme, détention de stupéfiants et détention d’arme de catégorie C, à savoir une carabine présente à son domicile, a priori détenue illégalement, mais qui est sans rapport avec les violences.

L’origine des faits semble être un conflit de voisinage. D’après les vérifications du parquet de Metz, aucune plainte ou main courante n’a été déposée récemment par l’une ou l’autre des trois personnes concernées, pour des faits de même nature.

Les investigations se poursuivent pour permettre d’établir l’origine et le déroulement des faits.