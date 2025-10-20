Toute l’actu en direct 24h/24
Avec notre application gratuite
Installer
Dernière minute
En Direct
Dernière minute
En direct
A suivre

En directMeurtre de Lola : «Je sais que j'ai tué un bébé, un ange», affirme l'accusée Dahbia Benkired

Dahbia Benkired est jugée depuis vendredi 17 octobre, et jusqu'au vendredi 24 octobre prochain, pour le meurtre de Lola, 12 ans, en octobre 2022. [Benoit PEYRUCQ / AFP]
Par Khalil Rajehi
Publié le - Mis à jour le
Ce lundi 20 octobre s'ouvre la deuxième journée du procès de Dahbia Benkired, jugée pour le meurtre de Lola le 14 octobre 2022 à Paris. Cette journée sera consacrée aux auditions de l'expert légiste, de l'expert anatomo-pathologique et des témoins.
Alerte
L'audience est levée

L'audience est suspendue. Elle reprendra demain matin à 9h30. 

Dahbia Benkired déclare avoir pris 3 Lyrica la veille des faits

Dahbia Benkired a déclaré avoir pris 3 Lyrica (traitement pour l’épilepsie et les troubles anxieux) la veille des faits. «Le lendemain, j’ai pété un plomb», a-t-elle poursuivi. Lorsque le président lui demande le lien entre son usage de Lyrica et le meurtre de Lola, l’accusée répond : «Je n’étais pas moi-même. Je me suis laissée faire».

Alerte
«Je sais que j'ai tué un bébé, un ange»

Depuis son box, l'accusée Dahbia Benkired a dit, ce lundi 20 octobre, à la cour : «Je sais que j'ai tué un bébé, un ange. Au jour d'aujourd'hui, elle doit être au paradis». 

«Je vais appeler la police» : le témoignage de la sœur de l’accusée

Parmi les témoignages lus par le président figure celui de la sœur de Dahbia Benkired, Friha. Cette dernière avait en effet été entendue par la police après les faits. Elle avait demandé à sa sœur ce qu’il y avait dans la malle lorsqu’elle est revenue chez elle vers 23h. 

Lorsqu’elle a réalisé qu’il y avait le corps sans vie de Lola, elle a crié, menaçant sa sœur «d’appeler la police». A ce moment-là, Dahbia Benkired avait pris la fuite. «Je ne sais pas comment elle a pu faire ça», a dit Friha lors de son audition.  

Alerte
Dahbia Benkired dit avoir voulu «laisser le corps de Lola quelque part et partir»

L’accusée Dahbia Benkired a affirmé qu’elle ne voulait pas enterrer le corps de Lola. «Je ne voulais pas enterrer le corps. Je voulais juste m’en débarrasser, le laisser quelque part et partir», dit-elle.  

«Je lui ai dit qu’il y avait un corps»

Alors qu’elle vient de prendre la parole, Dahbia Benkired a dit qu’elle avait raconté à ce second témoin qu’«il y avait un corps dans la malle». «Au début, il ne me croyait pas, mais une fois chez lui, il a ouvert la malle, il a retiré la couverture et il a vu le corps et le visage», a-t-elle dit. 

Le second témoin dit que l’affaire a eu des répercussions sur sa vie

A l’issue de son audition, le second témoin a déclaré que «c'est compliqué d'avoir son nom associé à une telle horreur. J'ai perdu mon travail, j'ai perdu mon logement, avec mes proches, cela a été compliqué». 

Déclaration
«Je n’avais pas envie qu’elle revienne»

Ce même soir du 14 octobre, et alors qu’elle venait de déposer la malle devant le 40 rue Hautpoul, l’accusée avait rappelé le témoin «pour revenir». «J'ai refusé tout simplement, j'étais bien seul», dit-il, avant d'ajouter : «Ce n'est pas un moulin chez moi et les appels de mon employeur et de la police m'ont fait mal à la tête. Je n'avais pas envie qu'elle revienne».

«J'ai bien compris qu'il se passait quelque chose»

Ce témoin a reçu l’appel des policiers, après celui de son employeur. Des questions lui ont été posées. A la cour, il dit s’être «interrogé». «J’ai bien compris qu’il se passait quelque chose», a-t-il évoqué. 

«A aucun moment ce genre d’horreur peut me venir à l’esprit», a-t-il ajouté précisant qu’il a pensé «peut-être à une bagarre, un vol. Je leur ai dit que la personne était repartie à son domicile». 

Déclaration
«L'appel de mon employeur faisait que je me posais quelques questions»

Le témoin et l’accusée ont passé la soirée dans un restaurant. Et c’est à ce moment-là que l’homme a reçu un appel de son employeur pour savoir ce qu’il a fait, ce jour-là, «après avoir déposé les dames à leur domicile». 

En effet, cet employeur avait reçu un appel des policiers, un peu plus tôt, après que la plaque d’immatriculation de son salarié a été prise en photo par le premier témoin le 14 octobre 2022.  

Après le restaurant, ce témoin a raconté avoir commandé un VTC à Dahbia Benkired pour qu’elle puisse rentrer chez sa sœur. Néanmoins, «la malle ne rentrait pas dans le coffre». L’homme a alors demandé au chauffeur «de la mettre, comme à l’aller, sur la banquette arrière». 

«L'appel de mon employeur faisait que je me posais quelques questions (...) Mais au-delà de ça, il n'y a rien qui m'a interpellé», a-t-il raconté. 

«Je ne me suis pas posé la question»

Interrogé, ce second témoin explique que le 14 octobre 2022, vers 18h30, il est passé récupérer Dahbia Benkired. Ils ont chargé ensemble les deux valises et la malle dans son véhicule. 

L’homme indique que la malle «paraissait lourde, mais je n’ai pas cherché à comprendre», ajoutant «ne pas avoir posé de question» quant à son contenu. 

«Vous avez demandé ce qu'il y avait dans cette malle ?», lui a demandé le président. A cet instant, le témoin a répondu : «Non, j'étais en double file. Je l'ai faite monter rapidement et on est parti à mon domicile».

Sur le trajet vers Asnières-sur-Seine, il avait laissé sa fenêtre ouverte. «Je n’ai rien senti à ce moment-là», a dit le témoin.  

Ce témoin et Dahbia Benkired se sont rencontrés en 2019

Le second témoin explique qu’il avait rencontré l’accusée en 2019. Il l’avait accueillie chez lui un soir alors qu’elle se trouvait dans la rue. Les deux ont «flirté légèrement» mais «il ne s’est rien passé». 

Déclaration
«Je suis de tout cœur avec la famille de Lola»

A la barre, le second témoin a adressé un message aux proches de la jeune fille de 12 ans tuée. «Je suis de tout cœur avec la famille de Lola. J’aurais aimé que cette tragédie n’arrive jamais et je souhaite que dans la famille de Lola leur cœur soit apaisé un jour», a-t-il dit. 

Alerte
L'audience vient de reprendre

Après une brève suspension, l'audience au Palais de Justice de Paris vient de reprendre. Cette fois, c'est le second témoin qui doit être entendu. Il s'agit du chauffeur et ami de l'accusée Dahbia Benkired, qui l'a ramenée chez lui, à Asnières, le jour des faits.

Alerte
L'audience est suspendue

L'audience est de nouveau suspendue. 

Alerte
La malle présentée dans la salle d'audience

La malle, de couleur noir avec des poignées rouges, où le corps de Lola a été retrouvé est présentée à la cour. «Il me semblait qu'elle était beaucoup plus grande», a dit le témoin. «Il est parfois difficile de se dire que le corps de Lola, 1m60, 55 kg est entré dedans», a réagi le président.

Dahbia Benkired dit que ce témoin lui a «proposé de l’argent pour coucher avec lui»

A la suite de ce témoignage, le président a demandé à Dahbia Benkired de se lever et de réagir à ce que l’homme vient de raconter. A peine prend-elle la parole qu'elle affirme que ce témoin lui a demandé une relation sexuelle tarifée. 

«Il n'a pas dit qu'il m'avait proposé de l'argent au début pour coucher avec lui», dit-elle. Dans le même temps, ce témoin répond «mais pas du tout», en faisant également «non» avec ses mains. 

Dahbia Benkired a expliqué ensuite que le témoin lui a présenté «beaucoup de billets». Des billets que l’on ne voit pas sur les caméras de surveillance selon le président. «C’était dans la rue», répond l’accusée avant de déclarer qu’elle était d’accord de coucher avec l’homme moyennant finance car elle «avait besoin d’argent». 

Un rapport sexuel qui n'a finalement pas eu lieu car le témoin «voulait voir ce qu'il y avait dans la malle». 

Dahbia Benkired était «calme» et «tranquille»

Devant la cour, l’homme raconte que Dahbia Benkired «avait l’air calme, très calme, normale». «Elle était tranquille comme si elle partait en voyage et qu'elle attendait un taxi», dit-il. 

L’homme avait «senti un truc un peu mou» lorsqu’il a touché le contenu de la malle

Interrogé s’il avait touché le contenu de la malle, ce témoin a indiqué : «Oui, pour voir si c’était dur ou pas». A la suite de cela, il raconte avoir «senti un truc un peu mou». «C’était inimaginable pour moi, inconcevable, que cela soit un corps». 

«J'ai des choses intéressantes à te vendre»

Le premier témoin est l'homme avec qui l'accusée s'est attablée après les faits. A la barre, il explique que Dahbia Benkired lui a dit qu'elle avait «des choses intéressantes» à lui «vendre». «Je ne peux pas te montrer ici. J'ai des trucs à vendre, c'est intéressant à vendre», insistait-elle. 

Alors que l'accusée lui demande de «regarder» par lui-même, l'homme «trouve ça bizarre», raconte-t-il. «Je regarde par moi-même. J'ai mis ma main, j'ai soulevé et j'ai senti une forte odeur de javel», explique-t-il.

L'homme raconte ensuite avoir repéré une grosse couverture : «Je vois une mini-tâche de sang qui a été effacée. Et là, je suis choqué, je la regard et je lui dis : "c'est un corps dedans ?"». «Tu crois que je fais quoi ?», lui aurait répondu Dahbia Benkired, selon ses dires. 

Il indique également s'être dit que «cette femme est une folle».  

Alerte
L'audience est reprise

Il est 14h08. L'audience vient de reprendre et les premiers témoins vont être appelés à la barre. 

Ce qu’il faut retenir de cette deuxième matinée du procès

La matinée de ce lundi 20 octobre était consacrée aux auditions des experts légistes. L’experte légiste a en effet confirmé la mort de Lola par asphyxie mécanique. Le visage de la jeune fille de 12 ans était «complètement recouvert de scotch, le nez et la bouche étaient complètement obstrués par le scotch». 

L’experte a indiqué également avoir observé «une grande plaie profonde au niveau du visage» de Lola. La médecin légiste a constaté «38 plaies» sur le dos de la jeune fille. 

Alors que l’experte légiste avait évoqué des lésions «ano-rectales», synonyme de viol, Dahbia Benkired a nié les pénétrations relevées sur le corps de Lola. «Je lui ai touché les seins, mais rien d’autre (…) Je l’ai pas fait, si je l’avais fait, je l’aurais dit» (sic), a-t-elle dit.

Alerte
L'audience est suspendue

L'audience est suspendue. Elle doit reprendre à 14h. Cette fois, ce sont des témoins qui seront entendus. 

Une photo de Lola et de son amie diffusée

Une photo de Lola et de son amie, prise quelques minutes avant les faits, est dévoilée. On y voit la victime, souriante et joyeuse, avec son amie formant le signe «V» avec les doigts. 

Alerte
«Je lui ai touché les seins mais rien d’autre», réagit l'accusée

Alors que l’experte légiste a évoqué des «lésions ano-rectales», synonyme «d’un traumatisme direct avec pénétration», Dahbia Benkired a été invitée à réagir par le président. 

«Je ne l'ai jamais touchée (...) Je lui ai touché les seins mais rien d’autre», a-t-elle dit, niant les pénétrations : «Je l'ai pas fait, si je l'avait fait, je l'aurais dit» (sic).  

Alerte
Des photographies de l’autopsie diffusées

Lors de cette seconde journée du procès de Dahbia Benkired, des photographies, particulièrement difficiles à regarder, de l’autopsie du corps de Lola sont diffusées. La première montre les lésions présentes dans le dos et le cou de la jeune fille. D’après l’avocat général, «38 plaies ont été constatées». 

Alerte
Des lésions observées «compatibles avec des prises digitales du cou»

L’experte légiste indique que les lésions observées sur le coup de Lola sont en réalité «compatibles avec des prises digitales du cou, soit pour le saisir, soit car une pression y a été exercée». 

Le visage de Lola «complètement recouvert de scotch»

La connexion étant rétablie, l'experte légiste a repris la parole et la lecture de son rapport. Elle a déclaré que le visage de Lola «a été complètement recouvert de scotch, le nez et la bouche étaient complètement obstrués par le scotch», ce qui pourrait être «à l'origine d'une asphyxie mécanique». 

Alerte
«Il y a eu un traumatisme hémorragique à différentes parties du corps» de Lola

L'expert est entendu actuellement à la cour d'assises. Il indique qu'«il y a eu un traumatisme hémorragique à différentes parties du corps» de Lola, notamment «dans la région cervicale, ano-rectale et vaginale», ajoutant que certaines lésions étaient «vitales», c'est-à-dire qu'elles sont survenues avant le décès de la jeune fille de 12 ans. 

L'audition de l'experte légiste suspendue en raison de problème de connexion

Alors que l'audition de l'experte légiste semble être compliquée en raison de problèmes de connexion à Internet, le président a décidé de la suspendre temporairement. C'est désormais au tour de l'expert anatomo-pathologique d'être entendu. 

Lola présentait des «manifestations asphyxiques» selon l’experte

Dans son rapport, la médecin légiste a expliqué que l’autopsie réalisée le 15 octobre 2022, soit au lendemain de la découverte du corps de Lola, a permis d’établir que la jeune fille de 12 ans présentait «des manifestations asphyxiques». 

L’experte légiste fait état d’«une grande plaie profonde au niveau du visage»

Entendue devant la cour d’assises, l’experte légiste a dit avoir noté des «saignements profonds» dans son rapport. Elle a indiqué avoir observé «une grande plaie profonde au niveau du visage». 

L'experte légiste entendue en visioconférence

L'experte légiste ayant autopsié le corps de Lola, «1m60 pour 55 kg» est entendue en visioconférence. Elle indique avoir noté «principalement des lésions traumatiques en région cervicales et dorsale», et notamment «des plaies piquantes». 

Les principales plaies se trouvaient «dans les zones de prises», les mains et les bras. 

Alerte
L'audience est ouverte

La 2e journée du procès de Dahbia Benkired vient de s'ouvrir. 

Les experts légiste et anatomo-pathologique entendus dans la matinée

Alors que des photos du corps de Lola ont été diffusées vendredi lors de la première journée du procès, cette seconde journée sera consacrée aux auditions des experts légiste et anatomo-pathologique et des témoins.  

Les proches de Lola arrivent au Palais de Justice

Les proches de Lola sont arrivés, ce lundi matin, au Palais de Justice de Paris dans le cadre de la 2e journée du procès de Dahbia Benkired. 

Dahbia Benkired comparaît de nouveau ce lundi devant la cour d'assises de Paris

Accusée du meurtre de Lola le 14 octobre 2022 à Paris, l'Algérienne de 27 ans, Dahbia Benkired, comparaît ce lundi 20 octobre devant la cour d'assises de Paris dans le cadre de la 2e journée de son procès. 

LolaMeurtreFaits divers

À suivre aussi

Procès du meurtre de Lola : «38 plaies constatées» dans le dos de la jeune fille, selon l'avocat général
Disparition inquiétante de Lina, 15 ans : la gendarmerie du Pas-de-Calais lance un appel à témoins
Procès du meurtre de Lola : visée par une OQTF en 2022, Dahbia Benkired estime qu’«il n’y avait pas de raison» de repartir en Algérie

Ailleurs sur le web

Dernières actualités