En directMeurtre de Lola : la 2e journée du procès s'ouvre ce lundi devant la cour d'assises de Paris

Lola, 12 ans, a été tuée le 14 octobre 2022 à Paris. [AFP]
Par Khalil Rajehi
Publié le - Mis à jour le
Ce lundi 20 octobre s'ouvre la deuxième journée du procès de Dahbia Benkired, jugée pour le meurtre de Lola le 14 octobre 2022 à Paris. Cette journée sera consacrée aux auditions de l'expert légiste, de l'expert anatomo-pathologique et des témoins.
Les experts légiste et anatomo-pathologique entendus dans la matinée

Alors que des photos du corps de Lola ont été diffusées vendredi lors de la première journée du procès, cette seconde journée sera consacrée aux auditions des experts légiste et anatomo-pathologique et des témoins.  

Les proches de Lola arrivent au Palais de Justice

Les proches de Lola sont arrivés, ce lundi matin, au Palais de Justice de Paris dans le cadre de la 2e journée du procès de Dahbia Benkired. 

Dahbia Benkired comparaît de nouveau ce lundi devant la cour d'assises de Paris

Accusée du meurtre de Lola le 14 octobre 2022 à Paris, l'Algérienne de 27 ans, Dahbia Benkired, comparaît ce lundi 20 octobre devant la cour d'assises de Paris dans le cadre de la 2e journée de son procès. 

