Ce lundi 20 octobre s'ouvre la deuxième journée du procès de Dahbia Benkired, jugée pour le meurtre de Lola le 14 octobre 2022 à Paris. Cette journée sera consacrée aux auditions de l'expert légiste, de l'expert anatomo-pathologique et des témoins.
Les experts légiste et anatomo-pathologique entendus dans la matinée
Les proches de Lola arrivent au Palais de Justice
