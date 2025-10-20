Le témoin et l’accusée ont passé la soirée dans un restaurant. Et c’est à ce moment-là que l’homme a reçu un appel de son employeur pour savoir ce qu’il a fait «après avoir déposé les dames à leur domicile».
En effet, cet employeur avait reçu un appel des policiers, un peu plus tôt, après que la plaque d’immatriculation de son salarié a été prise en photo par le premier témoin.
Après le restaurant, ce témoin a dit avoir commandé un VTC à Dahbia Benkired pour qu’elle puisse rentrer chez sa sœur. Néanmoins, «la malle ne rentrait pas dans le coffre». L’homme a alors dit au chauffeur «de la mettre, comme à l’aller, sur la banquette arrière».
«L'appel de mon employeur faisait que je me posais quelques questions (...) Mais au-delà de ça, il n'y a rien qui m'a interpellé», a-t-il raconté.
Interrogé, ce second témoin explique que le 14 octobre 2022, vers 18h30, il est passé récupérer Dahbia Benkired. Ils ont chargé ensemble les deux valises et la malle dans son véhicule.
L’homme indique que la malle «paraissait lourde, mais je n’ai pas cherché à comprendre», ajoutant «ne pas avoir posé de question» quant à son contenu.
«Vous avez demandé ce qu'il y avait dans cette malle ?», lui a demandé le président. A cet instant, le témoin a répondu : «Non, j'étais en double file. Je l'ai faite monter rapidement et on est parti à mon domicile».
Sur le trajet vers Asnières-sur-Seine, il avait laissé sa fenêtre ouverte. «Je n’ai rien senti à ce moment-là», a dit le témoin.
Le second témoin explique qu’il avait rencontré l’accusée en 2019. Il l’avait accueillie chez lui un soir alors qu’elle se trouvait dans la rue. Les deux ont «flirté légèrement» mais «il ne s’est rien passé».
A la barre, le second témoin a adressé un message aux proches de la jeune fille de 12 ans tuée. «Je suis de tout cœur avec la famille de Lola. J’aurais aimé que cette tragédie n’arrive jamais et je souhaite que dans la famille de Lola leur cœur soit apaisé un jour», a-t-il dit.
Après une brève suspension, l'audience au Palais de Justice de Paris vient de reprendre. Cette fois, c'est le second témoin qui doit être entendu. Il s'agit du chauffeur et ami de l'accusée Dahbia Benkired, qui l'a ramenée chez lui, à Asnières, le jour des faits.
L'audience est de nouveau suspendue.
La malle, de couleur noir avec des poignées rouges, où le corps de Lola a été retrouvé est présentée à la cour. «Il me semblait qu'elle était beaucoup plus grande», a dit le témoin. «Il est parfois difficile de se dire que le corps de Lola, 1m60, 55 kg est entré dedans», a réagi le président.
A la suite de ce témoignage, le président a demandé à Dahbia Benkired de se lever et de réagir à ce que l’homme vient de raconter. A peine prend-elle la parole qu'elle affirme que ce témoin lui a demandé une relation sexuelle tarifée.
«Il n'a pas dit qu'il m'avait proposé de l'argent au début pour coucher avec lui», dit-elle. Dans le même temps, ce témoin répond «mais pas du tout», en faisant également «non» avec ses mains.
Dahbia Benkired a expliqué ensuite que le témoin lui a présenté «beaucoup de billets». Des billets que l’on ne voit pas sur les caméras de surveillance selon le président. «C’était dans la rue», répond l’accusée avant de déclarer qu’elle était d’accord de coucher avec l’homme moyennant finance car elle «avait besoin d’argent».
Un rapport sexuel qui n'a finalement pas eu lieu car le témoin «voulait voir ce qu'il y avait dans la malle».
Devant la cour, l’homme raconte que Dahbia Benkired «avait l’air calme, très calme, normale». «Elle était tranquille comme si elle partait en voyage et qu'elle attendait un taxi», dit-il.
Interrogé s’il avait touché le contenu de la malle, ce témoin a indiqué : «Oui, pour voir si c’était dur ou pas». A la suite de cela, il raconte avoir «senti un truc un peu mou». «C’était inimaginable pour moi, inconcevable, que cela soit un corps».
Le premier témoin est l'homme avec qui l'accusée s'est attablée après les faits. A la barre, il explique que Dahbia Benkired lui a dit qu'elle avait «des choses intéressantes» à lui «vendre». «Je ne peux pas te montrer ici. J'ai des trucs à vendre, c'est intéressant à vendre», insistait-elle.
Alors que l'accusée lui demande de «regarder» par lui-même, l'homme «trouve ça bizarre», raconte-t-il. «Je regarde par moi-même. J'ai mis ma main, j'ai soulevé et j'ai senti une forte odeur de javel», explique-t-il.
L'homme raconte ensuite avoir repéré une grosse couverture : «Je vois une mini-tâche de sang qui a été effacée. Et là, je suis choqué, je la regard et je lui dis : "c'est un corps dedans ?"». «Tu crois que je fais quoi ?», lui aurait répondu Dahbia Benkired, selon ses dires.
Il indique également s'être dit que «cette femme est une folle».
Il est 14h08. L'audience vient de reprendre et les premiers témoins vont être appelés à la barre.
La matinée de ce lundi 20 octobre était consacrée aux auditions des experts légistes. L’experte légiste a en effet confirmé la mort de Lola par asphyxie mécanique. Le visage de la jeune fille de 12 ans était «complètement recouvert de scotch, le nez et la bouche étaient complètement obstrués par le scotch».
L’experte a indiqué également avoir observé «une grande plaie profonde au niveau du visage» de Lola. La médecin légiste a constaté «38 plaies» sur le dos de la jeune fille.
Alors que l’experte légiste avait évoqué des lésions «ano-rectales», synonyme de viol, Dahbia Benkired a nié les pénétrations relevées sur le corps de Lola. «Je lui ai touché les seins, mais rien d’autre (…) Je l’ai pas fait, si je l’avais fait, je l’aurais dit» (sic), a-t-elle dit.
L'audience est suspendue. Elle doit reprendre à 14h. Cette fois, ce sont des témoins qui seront entendus.
Une photo de Lola et de son amie, prise quelques minutes avant les faits, est dévoilée. On y voit la victime, souriante et joyeuse, avec son amie formant le signe «V» avec les doigts.
Alors que l’experte légiste a évoqué des «lésions ano-rectales», synonyme «d’un traumatisme direct avec pénétration», Dahbia Benkired a été invitée à réagir par le président.
«Je ne l'ai jamais touchée (...) Je lui ai touché les seins mais rien d’autre», a-t-elle dit, niant les pénétrations : «Je l'ai pas fait, si je l'avait fait, je l'aurais dit» (sic).
Lors de cette seconde journée du procès de Dahbia Benkired, des photographies, particulièrement difficiles à regarder, de l’autopsie du corps de Lola sont diffusées. La première montre les lésions présentes dans le dos et le cou de la jeune fille. D’après l’avocat général, «38 plaies ont été constatées».
L’experte légiste indique que les lésions observées sur le coup de Lola sont en réalité «compatibles avec des prises digitales du cou, soit pour le saisir, soit car une pression y a été exercée».
La connexion étant rétablie, l'experte légiste a repris la parole et la lecture de son rapport. Elle a déclaré que le visage de Lola «a été complètement recouvert de scotch, le nez et la bouche étaient complètement obstrués par le scotch», ce qui pourrait être «à l'origine d'une asphyxie mécanique».
L'expert est entendu actuellement à la cour d'assises. Il indique qu'«il y a eu un traumatisme hémorragique à différentes parties du corps» de Lola, notamment «dans la région cervicale, ano-rectale et vaginale», ajoutant que certaines lésions étaient «vitales», c'est-à-dire qu'elles sont survenues avant le décès de la jeune fille de 12 ans.
Alors que l'audition de l'experte légiste semble être compliquée en raison de problèmes de connexion à Internet, le président a décidé de la suspendre temporairement. C'est désormais au tour de l'expert anatomo-pathologique d'être entendu.
Dans son rapport, la médecin légiste a expliqué que l’autopsie réalisée le 15 octobre 2022, soit au lendemain de la découverte du corps de Lola, a permis d’établir que la jeune fille de 12 ans présentait «des manifestations asphyxiques».
Entendue devant la cour d’assises, l’experte légiste a dit avoir noté des «saignements profonds» dans son rapport. Elle a indiqué avoir observé «une grande plaie profonde au niveau du visage».
L'experte légiste ayant autopsié le corps de Lola, «1m60 pour 55 kg» est entendue en visioconférence. Elle indique avoir noté «principalement des lésions traumatiques en région cervicales et dorsale», et notamment «des plaies piquantes».
Les principales plaies se trouvaient «dans les zones de prises», les mains et les bras.
La 2e journée du procès de Dahbia Benkired vient de s'ouvrir.
Alors que des photos du corps de Lola ont été diffusées vendredi lors de la première journée du procès, cette seconde journée sera consacrée aux auditions des experts légiste et anatomo-pathologique et des témoins.
Les proches de Lola sont arrivés, ce lundi matin, au Palais de Justice de Paris dans le cadre de la 2e journée du procès de Dahbia Benkired.
Accusée du meurtre de Lola le 14 octobre 2022 à Paris, l'Algérienne de 27 ans, Dahbia Benkired, comparaît ce lundi 20 octobre devant la cour d'assises de Paris dans le cadre de la 2e journée de son procès.