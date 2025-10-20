«Je lui ai touché les seins mais rien d’autre», réagit l'accusée

Alors que l’experte légiste a évoqué des «lésions ano-rectales», synonyme «d’un traumatisme direct avec pénétration», Dahbia Benkired a été invitée à réagir par le président.

«Je ne l'ai jamais touchée (...) Je lui ai touché les seins mais rien d’autre», a-t-elle dit, niant les pénétrations : «Je l'ai pas fait, si je l'avait fait, je l'aurais dit» (sic).