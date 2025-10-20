L'audience est suspendue. Elle doit reprendre à 14h. Cette fois, ce sont des témoins qui seront entendus.
Une photo de Lola et de son amie, prise quelques minutes avant les faits, est dévoilée. On y voit la victime, souriante et joyeuse, avec son amie formant le signe «V» avec les doigts.
Alors que l’experte légiste a évoqué des «lésions ano-rectales», synonyme «d’un traumatisme direct avec pénétration», Dahbia Benkired a été invitée à réagir par le président.
«Je ne l'ai jamais touchée (...) Je lui ai touché les seins mais rien d’autre», a-t-elle dit, niant les pénétrations : «Je l'ai pas fait, si je l'avait fait, je l'aurais dit» (sic).
Lors de cette seconde journée du procès de Dahbia Benkired, des photographies, particulièrement difficiles à regarder, de l’autopsie du corps de Lola sont diffusées. La première montre les lésions présentes dans le dos et le cou de la jeune fille. D’après l’avocat général, «38 plaies ont été constatées».
L’experte légiste indique que les lésions observées sur le coup de Lola sont en réalité «compatibles avec des prises digitales du cou, soit pour le saisir, soit car une pression y a été exercée».
La connexion étant rétablie, l'experte légiste a repris la parole et la lecture de son rapport. Elle a déclaré que le visage de Lola «a été complètement recouvert de scotch, le nez et la bouche étaient complètement obstrués par le scotch», ce qui pourrait être «à l'origine d'une asphyxie mécanique».
L'expert est entendu actuellement à la cour d'assises. Il indique qu'«il y a eu un traumatisme hémorragique à différentes parties du corps» de Lola, notamment «dans la région cervicale, ano-rectale et vaginale», ajoutant que certaines lésions étaient «vitales», c'est-à-dire qu'elles sont survenues avant le décès de la jeune fille de 12 ans.
Alors que l'audition de l'experte légiste semble être compliquée en raison de problèmes de connexion à Internet, le président a décidé de la suspendre temporairement. C'est désormais au tour de l'expert anatomo-pathologique d'être entendu.
Dans son rapport, la médecin légiste a expliqué que l’autopsie réalisée le 15 octobre 2022, soit au lendemain de la découverte du corps de Lola, a permis d’établir que la jeune fille de 12 ans présentait «des manifestations asphyxiques».
Entendue devant la cour d’assises, l’experte légiste a dit avoir noté des «saignements profonds» dans son rapport. Elle a indiqué avoir observé «une grande plaie profonde au niveau du visage».
L'experte légiste ayant autopsié le corps de Lola, «1m60 pour 55 kg» est entendue en visioconférence. Elle indique avoir noté «principalement des lésions traumatiques en région cervicales et dorsale», et notamment «des plaies piquantes».
Les principales plaies se trouvaient «dans les zones de prises», les mains et les bras.
La 2e journée du procès de Dahbia Benkired vient de s'ouvrir.
Alors que des photos du corps de Lola ont été diffusées vendredi lors de la première journée du procès, cette seconde journée sera consacrée aux auditions des experts légiste et anatomo-pathologique et des témoins.
Les proches de Lola sont arrivés, ce lundi matin, au Palais de Justice de Paris dans le cadre de la 2e journée du procès de Dahbia Benkired.
Accusée du meurtre de Lola le 14 octobre 2022 à Paris, l'Algérienne de 27 ans, Dahbia Benkired, comparaît ce lundi 20 octobre devant la cour d'assises de Paris dans le cadre de la 2e journée de son procès.