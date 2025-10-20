Toute l’actu en direct 24h/24
En directMeurtre de Lola : l'audience est suspendue, elle reprendra à 14h avec les auditions de témoins

Lola, 12 ans, a été tuée le 14 octobre 2022 à Paris. [AFP]
Par Khalil Rajehi
Publié le - Mis à jour le
Ce lundi 20 octobre s'ouvre la deuxième journée du procès de Dahbia Benkired, jugée pour le meurtre de Lola le 14 octobre 2022 à Paris. Cette journée sera consacrée aux auditions de l'expert légiste, de l'expert anatomo-pathologique et des témoins.
Alerte
L'audience est suspendue

L'audience est suspendue. Elle doit reprendre à 14h. Cette fois, ce sont des témoins qui seront entendus. 

Une photo de Lola et de son amie diffusée

Une photo de Lola et de son amie, prise quelques minutes avant les faits, est dévoilée. On y voit la victime, souriante et joyeuse, avec son amie formant le signe «V» avec les doigts. 

Alerte
«Je lui ai touché les seins mais rien d’autre», réagit l'accusée

Alors que l’experte légiste a évoqué des «lésions ano-rectales», synonyme «d’un traumatisme direct avec pénétration», Dahbia Benkired a été invitée à réagir par le président. 

«Je ne l'ai jamais touchée (...) Je lui ai touché les seins mais rien d’autre», a-t-elle dit, niant les pénétrations : «Je l'ai pas fait, si je l'avait fait, je l'aurais dit» (sic).  

Alerte
Des photographies de l’autopsie diffusées

Lors de cette seconde journée du procès de Dahbia Benkired, des photographies, particulièrement difficiles à regarder, de l’autopsie du corps de Lola sont diffusées. La première montre les lésions présentes dans le dos et le cou de la jeune fille. D’après l’avocat général, «38 plaies ont été constatées». 

Alerte
Des lésions observées «compatibles avec des prises digitales du cou»

L’experte légiste indique que les lésions observées sur le coup de Lola sont en réalité «compatibles avec des prises digitales du cou, soit pour le saisir, soit car une pression y a été exercée». 

Le visage de Lola «complètement recouvert de scotch»

La connexion étant rétablie, l'experte légiste a repris la parole et la lecture de son rapport. Elle a déclaré que le visage de Lola «a été complètement recouvert de scotch, le nez et la bouche étaient complètement obstrués par le scotch», ce qui pourrait être «à l'origine d'une asphyxie mécanique». 

Alerte
«Il y a eu un traumatisme hémorragique à différentes parties du corps» de Lola

L'expert est entendu actuellement à la cour d'assises. Il indique qu'«il y a eu un traumatisme hémorragique à différentes parties du corps» de Lola, notamment «dans la région cervicale, ano-rectale et vaginale», ajoutant que certaines lésions étaient «vitales», c'est-à-dire qu'elles sont survenues avant le décès de la jeune fille de 12 ans. 

L'audition de l'experte légiste suspendue en raison de problème de connexion

Alors que l'audition de l'experte légiste semble être compliquée en raison de problèmes de connexion à Internet, le président a décidé de la suspendre temporairement. C'est désormais au tour de l'expert anatomo-pathologique d'être entendu. 

Lola présentait des «manifestations asphyxiques» selon l’experte

Dans son rapport, la médecin légiste a expliqué que l’autopsie réalisée le 15 octobre 2022, soit au lendemain de la découverte du corps de Lola, a permis d’établir que la jeune fille de 12 ans présentait «des manifestations asphyxiques». 

L’experte légiste fait état d’«une grande plaie profonde au niveau du visage»

Entendue devant la cour d’assises, l’experte légiste a dit avoir noté des «saignements profonds» dans son rapport. Elle a indiqué avoir observé «une grande plaie profonde au niveau du visage». 

L'experte légiste entendue en visioconférence

L'experte légiste ayant autopsié le corps de Lola, «1m60 pour 55 kg» est entendue en visioconférence. Elle indique avoir noté «principalement des lésions traumatiques en région cervicales et dorsale», et notamment «des plaies piquantes». 

Les principales plaies se trouvaient «dans les zones de prises», les mains et les bras. 

Alerte
L'audience est ouverte

La 2e journée du procès de Dahbia Benkired vient de s'ouvrir. 

Les experts légiste et anatomo-pathologique entendus dans la matinée

Alors que des photos du corps de Lola ont été diffusées vendredi lors de la première journée du procès, cette seconde journée sera consacrée aux auditions des experts légiste et anatomo-pathologique et des témoins.  

Les proches de Lola arrivent au Palais de Justice

Les proches de Lola sont arrivés, ce lundi matin, au Palais de Justice de Paris dans le cadre de la 2e journée du procès de Dahbia Benkired. 

Dahbia Benkired comparaît de nouveau ce lundi devant la cour d'assises de Paris

Accusée du meurtre de Lola le 14 octobre 2022 à Paris, l'Algérienne de 27 ans, Dahbia Benkired, comparaît ce lundi 20 octobre devant la cour d'assises de Paris dans le cadre de la 2e journée de son procès. 

LolaMeurtreFaits divers

