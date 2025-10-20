Toute l’actu en direct 24h/24
Nord : une jeune fille retrouvée morte dans une chambre d'hôtel, un suspect placé en garde à vue

Un homme, dont l’âge n’a pas été révélé, s’est rendu dans un service de police «un peu plus tôt ce matin». [DENIS CHARLET / AFP]
Par Khalil Rajehi
Publié le

Le parquet de Lille a confirmé à CNEWS ce lundi 20 octobre qu’une jeune fille, probablement mineure, a été retrouvée morte dans une chambre d’hôtel à Lomme, dans le Nord. Un suspect s’est rendu ce jour au poste de police. Il a été placé en garde à vue. 

Une découverte macabre. Ce lundi 20 octobre, le corps sans vie d’une jeune fille, «présentée comme mineure âgée de 15 ans dont l’identité et l’âge ne sont pas confirmés», a été retrouvé dans une chambre d’hôtel situé à Lomme, dans le Nord, a appris CNEWS du parquet de Lille, confirmant une information de la Voix du Nord

D’après le ministère public, «les premiers éléments d’investigation permettent de conclure qu’il s’agit d’un homicide». 

Un homme, dont l’âge n’a pas été révélé, s’est rendu dans un service de police «un peu plus tôt ce matin», nous dit le parquet de Lille

«La jeune fille doit encore être identifiée avec certitude», a conclu le ministère public. 

