Procès du meurtre de Lola : «38 plaies constatées» dans le dos de la jeune fille, selon l'avocat général

Au 2e jour du procès de Dahbia Benkired, jugée pour le meurtre de Lola le 14 octobre 2022 à Paris, l’avocat général a fait savoir que «38 plaies ont été constatées» dans le dos de la jeune fille.

Ce lundi 20 octobre s’est ouvert le deuxième jour du procès de Dahbia Benkired, jugée depuis vendredi dernier et jusqu’au vendredi 24 octobre prochain pour le meurtre de Lola Daviet, 12 ans, le 14 octobre 2022 à Paris.

Mais alors que cette matinée était réservée à l’experte légiste et l’expert anatomo-pathologique, une photo de l’autopsie du corps de la jeune fille a été diffusée dans la salle d’audience.

Une photographie insoutenable qui a poussé le président de la cour à avertir le public de sa dureté avant sa diffusion, invitant ceux qui le souhaitent à sortir de la salle. Cette photo montrait en réalité les multiples lésions présentes dans le dos et le cou de Lola.

«Je lui ai touché les seins, mais rien d’autre»

L’avocat général a ensuite pris la parole, indiquant que «38 plaies» ont été identifiées dans le dos de la jeune fille de 12 ans. Interrogée sur les différentes lésions relevées sur le corps de Lola, Dahbia Benkired a expliqué qu’elle ne l’a «jamais touchée».

«Il faut relativiser, vous avez quand même dit que vous lui avez touché les seins et que vous lui avez imposé un cunnilingus», a rétorqué le président. «Je lui ai touché les seins, mais rien d’autre», a répondu l’accusée, niant les pénétrations anales et vaginales. «Je l’ai pas fait, si je l’avais fait, je l’aurais dit» (sic), a ajouté.

Quelques minutes plutôt, l'experte légiste avait évoqué des lésions «ano-rectales», synonyme de viol. «Il s’agit d’un traumatisme direct avec pénétration. Mais pour autant, rien ne nous permet de dire si c’est une pénétration digitale ou par un objet», a-t-elle expliqué.