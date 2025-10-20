Rhône : quatre morts dans l’incendie d’un immeuble du troisième arrondissement à Lyon

Quatre personnes ont péri dans l’incendie qui a ravagé un immeuble situé dans la rue André Philip, près de la gare Part-Dieu, dans le troisième arrondissement de Lyon (Rhône) ce lundi matin.

Un drame qui s’est déroulé en plein cœur de Lyon. Quatre personnes ont péri ce lundi dans l’incendie d’un immeuble de 10 étages situé au 230 rue André Philip dans le troisième arrondissement de Lyon (Rhône).

Le feu «s’est déclaré cette nuit vers 5h10 du matin» avant d’être éteint vers 7h ce lundi, selon un communiqué de presse relayée par la préfecture du Rhône.

Cette source a indiqué que «4 personnes sont décédées malgré leur prise en charge par les secours» et que «10 autres personnes ont été examinées».

Elle a ajouté que «78 sapeurs-pompiers et 34 engins», ainsi que «4 équipages du SAMU du Rhône» ont été rapidement déployés sur les lieux. La police nationale a également mis en place un périmètre de sécurité autour de l’immeuble.

Un gymnase a été ouvert par la ville de Lyon pour accueillir les personnes concernées par l'incendie. La cellule d'urgence médico-psychologique a été également mobilisée pour accompagner les personnes impliquées.