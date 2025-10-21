Interrogé, Mustapha M. a déclaré à la barre de l’accusée Dahbia Benkired «était magnifique. Je pouvais marcher avec elle, les regards se tournaient vers elle». «Elle était joyeuse, marrante, la vie était un petit peu plus souple, la vie était assez simple», a-t-il ajouté.

Questionné sur la consommation de cannabis de l’accusée, Mustapha M. indique que Dahbia Benkired ne fumait pas 20 joints par jour quand il l'a hebergée en 2020. «Je l’ai vu des journées sans consommer».

Le témoin explique aussi qu’il n’a «pas vu le décollage mais j’ai vu la haute altitude et l’arrivée», parlant également des changements de comportement et de physique de son ex-compagne. «L’image d’une consommation de cannabis pas récréative», dit-il.