Interrogé, Mustapha M. a déclaré à la barre de l’accusée Dahbia Benkired «était magnifique. Je pouvais marcher avec elle, les regards se tournaient vers elle». «Elle était joyeuse, marrante, la vie était un petit peu plus souple, la vie était assez simple», a-t-il ajouté.
Questionné sur la consommation de cannabis de l’accusée, Mustapha M. indique que Dahbia Benkired ne fumait pas 20 joints par jour quand il l'a hebergée en 2020. «Je l’ai vu des journées sans consommer».
Le témoin explique aussi qu’il n’a «pas vu le décollage mais j’ai vu la haute altitude et l’arrivée», parlant également des changements de comportement et de physique de son ex-compagne. «L’image d’une consommation de cannabis pas récréative», dit-il.
A la barre, Mustapha M. s’est exprimé. «L’acte s’est produit. On a eu beaucoup de mal à y croire, même après. C’était sans mot, on n’avait pas de mots à mettre dessus. On était tous traumatisés», a-t-il dit, répétant que Dahbia Benkired était «très belle» et «très joyeuse».
Dans le box, l'accusée fixe son ex-compagnon, versant quelques larmes.
Après Fatah N., c’est autour de Mustapha M., ex-compagnon de Dahbia Benkired, qui est appelé à la barre.
Dahbia Benkired poursuit ses réponses vagues. Elle déclare que Fatah A. lui aurait fait boire un «breuvage» à l’été 2022. «C'était un soir, après qu'on a été dîner. Il m'a ramené dans un hôtel et m'a proposé de boire une bouteille. J'ai commencé à voir flou. J'ai commencé à voir des trucs dans le ciel. J'ignore ce que c'était», a-t-elle dit ce mardi.
L’accusée avait déclaré à ses sœurs que Fatah A. lui avait montré «un cimetière où il enterrait les enfants qu’il avait tués». Aujourd’hui, elle donne une autre version : «Chez lui, ça ressemble à un cimetière donc j'ai pensé que c'était un cimetière», dit-elle depuis son box.
Lors d’une de ses auditions, Dahbia Benkired a accusé Fatah A. de l’avoir «amenée à faire ça» (le crime).
«Je n'avais aucune idée de ce que je faisais. Pour moi, c'est Fatah qui m'a ensorcelée», a dit l’accusée expliquant avoir eu «des hallucinations» quand elle était avec lui. «Il m’a fait boire un truc. Depuis, je vois le monde à l’envers», dit-elle depuis son box.
Ce second témoin s’est dit «bluffé» par ce qu’il venait d’entendre. «Je suis étranger à tout cela», a-t-il répondu.
Fatah A. est revenu sur le comportement de Dahbia Benkired, expliquant avoir eu «l’impression qu’elle était un peu possédée». «J’avais l’impression qu’elle parlait avec des gens, qu’elle me voyait comme étant une autre personne».
Entendu en visioconférence, Fatah A. explique avoir eu «quelques petits soucis» lors de ses vacances avec son fils et Dahbia Benkired. «Je faisais des courses dans un centre commercial. Elle a dérobé des bonbons. J'ai réagi très mal car j'ai un fils à qui on doit apprendre qu'il ne faut pas voler», a-t-il dit.
Interrogé sur le comportement de Dahbia Benkired lors de leur rencontre à Saint-Ouen, Fatah A. explique que l’accusée pouvait «passer du coq à l’âne». «C'était très difficile d'avoir une conversation sérieuse, avec du contenu. J'ai senti qu'elle était vague dans ses décisions. Un jour, c'était quelque chose, un autre jour, c'était autre chose», dit-il.
Ce témoin et connaissance de Dahbia Benkired avait passé des vacances avec son fils et l’accusée à Pornic. Il déclare que cette dernière «n’a jamais eu de mauvais comportement avec les enfants». «Elle s’est tenue correctement dans l’environnement amical», raconte-t-il.
Depuis la prison où il est incarcéré, ce second témoin, Fatah A., a affirmé que «par rapport à ce qu'elle (Dahbia : ndlr) a pu commettre, je tombe des nues. Elle a commis l'irréparable». L'homme a également présenté ses condoléances à la famille de Lola.
Ce témoin avait rencontré l'accusée quelques mois avant le crime. «Elle s’était fait passer pour une enquêtrice qui enquêtait sur quelqu’un à Marseille (...) Elle m'avait menti sur son âge et sur pas mal de chose», raconte-t-il avant de préciser : «Elle était dans une situation précaire. Moi, je traversais une période compliquée, à un long divorce qui fait que je suis aujourd'hui en détention. J'ai pu l'héberger».
A la cour d’assises, le président a lu ce matin la déposition de Katiba lorsqu’elle a été entendue cinq jours après le meurtre. Elle raconte qu’avec ses deux sœurs Friha et Dahbia, elles n’ont pas eu «une enfance facile». «Nous avons essayé toutes les trois de nous suicider. Nous n’avons pas eu une enfance facile. Surtout avec nos tantes, qui venaient chez nous avec des hommes. On ne voyait pas, mais on entendait tout».
Katiba explique également que «c’est compliqué avec» Dahbia. «Il lui arrive mentir, c’est compliquer de discerner la vérité du mensonge».
Anisse D. a estimé, ce mardi à la cour, que l’accusée «n’était pas dans son état normal» le soir des faits. «Après un truc comme ça, tu pars, mais tu ne restes pas là, à dormir», a-t-il dit avant d’ajouter : «pour moi, elle n’était pas consciente de ce qu’elle faisait».
Interrogé sur sa relation avec Friha, Anisse D. explique que cette dernière «est une personne que je respecte, c'est une personne que j'ai fréquentée pendant plusieurs années, mais avec qui je ne veux pas me mettre en couple pour des raisons personnelles».
Le soir des faits, Anisse D. était au téléphone avec Friha et était témoin de la dispute entre les deux sœurs. Selon ses dires, il demande à Friha de lui passer Dahbia qui «parlait comme si elle ne savait pas ce qu’il y avait» dans la malle.
Dahbia était, selon Anisse D., «pressée que ça se passe vite». Elle avait «une voix pressée et stressée». Dans la soirée, il a tenté de rappeler Friha. Cette dernière n’a pas répondu car elle était, à ce moment-là, placée en garde à vue.
Anisse D. explique à la barre qu’il avait que le corps de Lola se cachait dans la malle le lendemain des faits, en tapant des «mots-clés» sur Internet. «J'ai tapé sur Internet 'valise', 'Rue Manin', '19e', et j'ai compris qu'elle avait commis l'irréparable», dit-il.
Anisse D. est revenu sur le jour des faits, indiquant avoir reçu un appel de la sœur de Dahbia Benkired, Frida, sur l’application Snapchat. Celle-ci était «en pleurs, c’est quand elle a vu la valise», en parlant de la malle qui contenait le corps de Lola.
«J’ai entendu un cri», a-t-il dit, ajoutant que Friha lui avait expliqué que sa sœur Dahbia était «folle». L’homme pensait qu’il s’agissait du corps de l’ex-compagnon de l’accusée Mustapha.
«Je lui ai dit de monter chez elle, de fermer à clé. C’est là que Friha a vu l’état de sa maison, l’eau dans la baignoire…», a ajouté Anisse D.
A la barre, Anisse D., une connaissance de l’accusée, est actuellement entendu. Il affirme avoir «vu la dégradation» de Dahbia Benkired. «J’ai entendu par sa sœur qu’elle a commencé à se dégrader un petit peu après la mort de ses parents», dit-il.
Comme la veille, plusieurs personnes sont venues assister au troisième jour du procès. Néanmoins, et alors que le public est nombreux, la salle Victor Hugo est trop petite et ne dispose que de 16 places. Pas assez pour accueillir tout ce monde.
Au lendemain des auditions de Carime R., l'homme avec qui l'accusée s'est attablée après les faits, et Rachid N., un ami de Dahbia Benkired, d'autres témoins vont être entendus ce mardi à la cour d'assises de Paris.
Ce mardi s'ouvre la troisième journée du procès de Dahbia Benkired, jugée pour le meurtre et le viol de Lola, 12 ans, en octobre 2022. Ce procès devrait prendre fin vendredi 24 octobre prochain.