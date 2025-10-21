L'audience est levée. Elle reprendra demain à 9h30.
Dans son box, Dahbia Benkired était invitée à réagir : «Le viol est resté en moi. C’était comme si c’était un cauchemar». L’accusée a affirmé que son cousin «l’a fait beaucoup boire» et fumer, et qu’il lui aurait donné de la «drogue du violeur». «J’ai encore les images comme si c’était hier», a-t-elle dit.
Le cousin de l’accusée a contesté cette version. «C’est une menteuse, elle ment tout le temps. Tout le temps, elle crée des problèmes avec sa famille», a-t-il réagi.
Le témoin a confirmé avoir vu Dahbia Benkired dans la nuit du 8 au 9 octobre 2022, soit quatre jours avant le meurtre de Lola. Ce soir-là, ce cousin explique qu’ils ont «joué au bowling, au billard».
«On rigolé, c’était une belle soirée. Après, elle m’a dit qu’elle voulait dormir chez moi. Elle a passé la nuit chez moi», a ajouté ce témoin.
Interrogé s’il a eu une relation sexuelle avec elle, il répond : «un début de relation sexuelle, mais je n’ai pas réussi. Après, j’ai dormi». Le président lui demande alors s’il savait ce que l’accusée a dit au sujet de cette relation sexuelle. «Oui, elle a dit que je l’ai violée, mais ce n’est pas vrai», a-t-il répondu.
Dahbia Benkired a assuré que son cousin l’avait droguée pour la violer. De son côté, le témoin a démenti cette version.
Le cousin de l’accusée explique que cette dernière l’appelait «à chaque fois qu’elle était en difficulté». «Quand elle avait besoin d’argent, de service. Je l’aidais. Je l’ai aidée financièrement», a-t-il déclaré.
Un cousin de Dahbia Benkired est appelé à la barre. Il affirme qu'«on est tous choqué par rapport à cette situation. C'est difficile même pour sa famille (la famille de Dahbia : ndlr). Ils sont choqués et présentent les condoléances à la famille».
L’avocat d’Innocence en danger a posé une question à l’accusée, lui demandant de décrire visuellement un comprimé de Lyrica que Dahbia Benkired affirme avoir pris la veille du meurtre.
«C’est un petit médicament, c’est rond avec plusieurs couleurs», a répondu l’accusée, comparant le Lyrica à un comprimé de «paracétamol» qu’elle «coupe en deux». Une description qui n’a pas convaincu la pharmacienne : «Il est sous forme de gélule, pas de comprimé. En tout cas en France, il n'est pas possible de disséquer un comprimé», a dit Dr Leila Chaouchi.
D’après l’experte, ce que décrit l’accusée est plutôt du Rivotril, «un médicament qui est sur "prescription sécurisée". Il est aussi appelé "Madame courage". Il est donné aux enfants victimes de traite pour qu'ils commettent des crimes».
Il peut entraîner de l’irritabilité, de l’agressivité, de l’agitation, de la nervosité ainsi que de l’anxiété.
Dr Leila Chaouchi, pharmacienne au centre d’addictovigilance de Paris (AP-HP), a également été citée par la défense. Elle est entendue à titre de «simples renseignements». Interrogée sur le Lyrica, elle explique : «C’est un médicament qui a montré des complications possibles». «On peut avoir une paranoïa exacerbée (...) Cela peut entrainer des troubles de la personnalité, avec une facilitation de la violence et de l'agressivité», a-t-elle décrit.
Parmi les effets secondaires que le Lyrica peut créer, la pharmacienne cite «l’euphorie», la «désinhibition» et aussi «des hallucinations» et des «passages l’acte, mais plutôt de l’automutilation». «C’est extrêmement rare dans l’autre sens», a-t-elle ajouté, notant que les effets du médicament pouvaient durer jusqu'à 12 heures.
Ines B., 23 ans, a été citée par la défense. Cependant, son audition n’a duré que quelques minutes. «Je voudrais présenter mes condoléances à la famille», a-t-elle dit. «Je ne connais pas l’accusée. Je n’étais pas en contact avec cette personne», a-t-elle précisé.
Et d’ajouter : «Si je suis là aujourd’hui, c’est parce que j’ai eu plusieurs échanges téléphoniques avec une personne qui était en contact avec l’accusée ou sa sœur le soir des faits».
Julie T., amie de Mustapha M. a dit que ce dernier lui disait que l’accusée racontait «des trucs qui n’étaient pas clairs, sombres». «À son retour d'Amérique du Sud après l'été 2022, Mustapha M. m'a dit qu'il trouvait qu'elle avait changé. Il m'a dit qu'elle avait rencontré de mauvaises personnes. Et qu'elle avait trouvé un travail dans un bar», a-t-elle dit.
«Il m'a dit qu'elle racontait des trucs qui n'étaient pas clairs, sombres, qu'elle parlait de 'cimetière', qu'elle voulait tuer des gens», a-t-elle rapporté.
A la barre, Julie T. est revenue sur la relation entre son ami, Mustapha M., et l’accusée Dahbia Benkired. Elle déclare : «Dina (surnom de Dahbia : ndlr), je la connais simplement de vue. Je l'ai vue une fois ou deux, je la connais parce qu'elle a eu une relation avec un ami d'enfance, Mustapha, que je connais depuis 20 ans».
«Ils se sont beaucoup aimés, ils se sont beaucoup détruits», a-t-elle poursuivi avant d’ajouter : «Quand ils se sont rencontrés, à l'époque, Dina était simple. Rien n'était malsain entre eux, tout était bien. Il y a eu une coupure, la relation a tourné, c'est devenu très toxique. Ils se parlent mal, il y avait de la violence verbale. Mustapha ne supportait pas ce qu'elle était devenue. C'est monté crescendo dans les échanges violents».
L'audience est reprise ici en salle Victor Hugo. C'est au tour de Julie T., une amie de Mustapha M., d'être appelée à la barre.
L'audition de Mustapha M. est terminée. L'audience est suspendue.
À la barre, Mustapha M. estime qu’il y a des pistes «qui n’ont pas été creusées». «Quand on voit l'horreur de ce qui a été fait, les chiffres 0 et 1. On n'est pas sur un coup d'énervement, on est sur quelque chose de plus sérieux (…) Il y a beaucoup de zones d'ombre. On parle de quelque chose d'horrible. Dire que c'est parce que je suis amoureuse de Mustapha, je suis dans un coup d'éclat», a raconté Mustapha M.
«Il y a un homme avec qui elle est restée 4 heures, on pourrait un peu plus pousser. On voit des gens qui font des choses bizarres, on déplace des corps, y'a des chiffres», dit-il avant de demander à ce que la vérité soit dite en «respect» pour la famille.
«Je ne suis pas certain que ce soit à vous de parler de respect pour la famille, Monsieur. Certains ont fait du mal à ce dossier en y ajoutant des dimensions totalement hallucinantes. "Secte pédo-satanique", de quoi vous parlez, Monsieur ?», le coupe le président.
«Essayez de maîtriser vos propos. Vous parlez de respect, c'est bien. Mais vous ne la respectez pas trop la famille en faisant croire que des pistes n'ont pas été creusées. Pour moi, quelqu'un qui parle de secte-satanique n'a pas lu le même dossier que moi», a-t-il ajouté.
Alors que le président de la cour d’assises demande à Dahbia Benkired si c’était à cause de sa relation toxique avec son ex-compagnon qu’elle a commis le crime, l’accusée répond par l’affirmatif. «Oui, et c’est à cause de ce qu’il me faisait subir», l’accusant de l’avoir prostituée.
«Je ne voulais pas le tuer, mais lui faire du mal», a-t-elle dit. «Je voulais lui faire du mal à lui, pas à la petite Lola. J'avais tellement mal, que je voulais lui faire du mal à lui, je voulais me venger. J'avais la haine contre lui. Je l'aime beaucoup. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, je l'aime encore (...) Il avait une arme chez lui, je voulais lui tirer dessus mais pas pour le tuer», a-t-elle ajouté.
A la barre, Mustapha M. explique avoir eu «beaucoup de mal à comprendre le passage à l’acte» de Dahbia Benkired. «C'est un acte indescriptible. J'ai eu beaucoup de mal à comprendre ce passage à l'acte», raconte-t-il.
En détention, l’accusée avait reçu une lettre de son ex-compagnon. «Je lui ai demandé pourquoi elle ne m'a pas prévenu. Il n'y a pas de chemin arrière quand on fait ça. Pourquoi elle ne nous a pas prévenus de toutes les choses en off qui se sont passées avec des personnes pas fréquentables», s’est exprimé Mustapha M.
«Je lui ai demandé aussi de dire la vérité. Je l'ai eu au téléphone via sa sœur, en lui demandant de dire la vérité», a-t-il ajouté avant de préciser : « Cette vérité est importante pour deux choses : pour la famille et pour que ça n'arrive plus».
Dans la matinée du 14 octobre 2022, Mustapha M. et Dahbia Benkired s’envoient des messages à base d’insultes et d'émojis, décrits comme «humiliants» par le président de la cour d’assises. A 12h17, l’accusée écrit : «Je vais te montrer c’est quoi une Algérienne».
Puis, à 14h55, elle dit à son ex-compagnon : «Je te donne un rendez-vous après, j'ai un truc à faire».
Une ou dix jours avant les faits, Dahbia Benkired aurait dit à son ex-compagnon qu’elle allait «tuer des gens». «Aujourd'hui, on est dans une cour d'assises, il s'est passé ce qu'il s'est passé. Mais à l'époque, j'y prête plus attention que ça», a dit Mustapha M.
Au cours du mois de juin 2022, Mustapha M. dit ne plus pouvoir héberger l’accusée car il «souhaitait refaire (sa) vie». «J'avais une vie tout à fait normale la journée, et le soir ça devenait compliqué», explique-t-il à la barre, précisant que Dahia Benkired pouvait venir frapper chez lui le soir tard pour qu’il l’héberge.
«La peur que j'avais, c'est qu'en refusant de l'hébergement on en vienne aux mains, j'avais déjà une plainte sur le dos», raconte-t-il. Finalement, sur les conseils d’une amie, Mustapha M. a décidé de déposer une main-courante à l’encontre de son ex-compagne.
A l’été 2022, Mustapha M. constate un changement remarquable de Dahbia Benkired. «On est sur quelque chose d’extrêmement froid, d’assez intrigant», dit-il. D’après ce témoin, l’accusée lui a raconté avoir rencontré quelqu’un qui lui ressemblait mais en vieux (en parlant de Fatah A.) et que des personnes lui ont fait quelque chose «avec des bougies» et «dans le noir». «Il m'a fait des trucs bizarres. C'était vraiment étrange», lui expliquait-elle.
Après cette période, Mustapha M. avait hébergé son ex-compagnon. Elle n’avait plus d’argent et plus de logement. L’homme raconte que Dahbia Benkired, qui travaillait alors dans une boutique de téléphonie, «couchait avec d’autres personnes» car «elle rentrait, elle prenait une douche directement». Selon lui, ces relations avec les autres hommes n'étaient pas tarifées.
Mustapha M. explique que «la dégringolade» de Dahbia Benkired est survenue après le décès de sa mère en 2020.
«Elle a été lente mais exponentielle», dit-il, ajoutant qu’il avait remarqué que l’accusée «mincissait». «Elle maigrissait et malheureusement, je pense aussi, qu'elle avait perdu un petit peu de joie de vivre, et c'est normal», note-t-il.
Interrogé, Mustapha M. a déclaré à la barre de l’accusée Dahbia Benkired «était magnifique. Je pouvais marcher avec elle, les regards se tournaient vers elle». «Elle était joyeuse, marrante, la vie était un petit peu plus souple, la vie était assez simple», a-t-il ajouté.
Questionné sur la consommation de cannabis de l’accusée, Mustapha M. indique que Dahbia Benkired ne fumait pas 20 joints par jour quand il l'a hebergée en 2020. «Je l’ai vu des journées sans consommer».
Le témoin explique aussi qu’il n’a «pas vu le décollage mais j’ai vu la haute altitude et l’arrivée», parlant également des changements de comportement et de physique de son ex-compagne. «L’image d’une consommation de cannabis pas récréative», dit-il.
A la barre, Mustapha M. s’est exprimé. «L’acte s’est produit. On a eu beaucoup de mal à y croire, même après. C’était sans mot, on n’avait pas de mots à mettre dessus. On était tous traumatisés», a-t-il dit, répétant que Dahbia Benkired était «très belle» et «très joyeuse».
Dans le box, l'accusée fixe son ex-compagnon, versant quelques larmes.
Après Fatah N., c’est autour de Mustapha M., ex-compagnon de Dahbia Benkired, qui est appelé à la barre.
L'audience reprend à la cour d'assises de Paris.
L'audience est suspendue. Elle reprendra dans une heure.
Dahbia Benkired poursuit ses réponses vagues. Elle déclare que Fatah A. lui aurait fait boire un «breuvage» à l’été 2022. «C'était un soir, après qu'on a été dîner. Il m'a ramené dans un hôtel et m'a proposé de boire une bouteille. J'ai commencé à voir flou. J'ai commencé à voir des trucs dans le ciel. J'ignore ce que c'était», a-t-elle dit ce mardi.
L’accusée avait déclaré à ses sœurs que Fatah A. lui avait montré «un cimetière où il enterrait les enfants qu’il avait tués». Aujourd’hui, elle donne une autre version : «Chez lui, ça ressemble à un cimetière donc j'ai pensé que c'était un cimetière», dit-elle depuis son box.
Lors d’une de ses auditions, Dahbia Benkired a accusé Fatah A. de l’avoir «amenée à faire ça» (le crime).
«Je n'avais aucune idée de ce que je faisais. Pour moi, c'est Fatah qui m'a ensorcelée», a dit l’accusée expliquant avoir eu «des hallucinations» quand elle était avec lui. «Il m’a fait boire un truc. Depuis, je vois le monde à l’envers», dit-elle depuis son box.
Ce second témoin s’est dit «bluffé» par ce qu’il venait d’entendre. «Je suis étranger à tout cela», a-t-il répondu.
Fatah A. est revenu sur le comportement de Dahbia Benkired, expliquant avoir eu «l’impression qu’elle était un peu possédée». «J’avais l’impression qu’elle parlait avec des gens, qu’elle me voyait comme étant une autre personne».
Entendu en visioconférence, Fatah A. explique avoir eu «quelques petits soucis» lors de ses vacances avec son fils et Dahbia Benkired. «Je faisais des courses dans un centre commercial. Elle a dérobé des bonbons. J'ai réagi très mal car j'ai un fils à qui on doit apprendre qu'il ne faut pas voler», a-t-il dit.
Interrogé sur le comportement de Dahbia Benkired lors de leur rencontre à Saint-Ouen, Fatah A. explique que l’accusée pouvait «passer du coq à l’âne». «C'était très difficile d'avoir une conversation sérieuse, avec du contenu. J'ai senti qu'elle était vague dans ses décisions. Un jour, c'était quelque chose, un autre jour, c'était autre chose», dit-il.
Ce témoin et connaissance de Dahbia Benkired avait passé des vacances avec son fils et l’accusée à Pornic. Il déclare que cette dernière «n’a jamais eu de mauvais comportement avec les enfants». «Elle s’est tenue correctement dans l’environnement amical», raconte-t-il.
Depuis la prison où il est incarcéré, ce second témoin, Fatah A., a affirmé que «par rapport à ce qu'elle (Dahbia : ndlr) a pu commettre, je tombe des nues. Elle a commis l'irréparable». L'homme a également présenté ses condoléances à la famille de Lola.
Ce témoin avait rencontré l'accusée quelques mois avant le crime. «Elle s’était fait passer pour une enquêtrice qui enquêtait sur quelqu’un à Marseille (...) Elle m'avait menti sur son âge et sur pas mal de chose», raconte-t-il avant de préciser : «Elle était dans une situation précaire. Moi, je traversais une période compliquée, à un long divorce qui fait que je suis aujourd'hui en détention. J'ai pu l'héberger».
Après une courte suspension, l'audience reprend à la cour d'assises de Paris. Un deuxième témoin doit être entendu en visioconférence depuis la prison où est il incarcéré.
L'audience est suspendue. Elle reprendre dans une dizaine de minutes avec un autre témoin.
A la cour d’assises, le président a lu ce matin la déposition de Katiba lorsqu’elle a été entendue cinq jours après le meurtre. Elle raconte qu’avec ses deux sœurs Friha et Dahbia, elles n’ont pas eu «une enfance facile». «Nous avons essayé toutes les trois de nous suicider. Nous n’avons pas eu une enfance facile. Surtout avec nos tantes, qui venaient chez nous avec des hommes. On ne voyait pas, mais on entendait tout».
Katiba explique également que «c’est compliqué avec» Dahbia. «Il lui arrive mentir, c’est compliquer de discerner la vérité du mensonge».
Anisse D. a estimé, ce mardi à la cour, que l’accusée «n’était pas dans son état normal» le soir des faits. «Après un truc comme ça, tu pars, mais tu ne restes pas là, à dormir», a-t-il dit avant d’ajouter : «pour moi, elle n’était pas consciente de ce qu’elle faisait».
Interrogé sur sa relation avec Friha, Anisse D. explique que cette dernière «est une personne que je respecte, c'est une personne que j'ai fréquentée pendant plusieurs années, mais avec qui je ne veux pas me mettre en couple pour des raisons personnelles».
Le soir des faits, Anisse D. était au téléphone avec Friha et était témoin de la dispute entre les deux sœurs. Selon ses dires, il demande à Friha de lui passer Dahbia qui «parlait comme si elle ne savait pas ce qu’il y avait» dans la malle.
Dahbia était, selon Anisse D., «pressée que ça se passe vite». Elle avait «une voix pressée et stressée». Dans la soirée, il a tenté de rappeler Friha. Cette dernière n’a pas répondu car elle était, à ce moment-là, placée en garde à vue.
Anisse D. explique à la barre qu’il avait que le corps de Lola se cachait dans la malle le lendemain des faits, en tapant des «mots-clés» sur Internet. «J'ai tapé sur Internet 'valise', 'Rue Manin', '19e', et j'ai compris qu'elle avait commis l'irréparable», dit-il.
Anisse D. est revenu sur le jour des faits, indiquant avoir reçu un appel de la sœur de Dahbia Benkired, Frida, sur l’application Snapchat. Celle-ci était «en pleurs, c’est quand elle a vu la valise», en parlant de la malle qui contenait le corps de Lola.
«J’ai entendu un cri», a-t-il dit, ajoutant que Friha lui avait expliqué que sa sœur Dahbia était «folle». L’homme pensait qu’il s’agissait du corps de l’ex-compagnon de l’accusée Mustapha.
«Je lui ai dit de monter chez elle, de fermer à clé. C’est là que Friha a vu l’état de sa maison, l’eau dans la baignoire…», a ajouté Anisse D.
A la barre, Anisse D., une connaissance de l’accusée, est actuellement entendu. Il affirme avoir «vu la dégradation» de Dahbia Benkired. «J’ai entendu par sa sœur qu’elle a commencé à se dégrader un petit peu après la mort de ses parents», dit-il.
L'audience est ouverte par le président.
Comme la veille, plusieurs personnes sont venues assister au troisième jour du procès. Néanmoins, et alors que le public est nombreux, la salle Victor Hugo est trop petite et ne dispose que de 16 places. Pas assez pour accueillir tout ce monde.
Au lendemain des auditions de Carime R., l'homme avec qui l'accusée s'est attablée après les faits, et Rachid N., un ami de Dahbia Benkired, d'autres témoins vont être entendus ce mardi à la cour d'assises de Paris.
Ce mardi s'ouvre la troisième journée du procès de Dahbia Benkired, jugée pour le meurtre et le viol de Lola, 12 ans, en octobre 2022. Ce procès devrait prendre fin vendredi 24 octobre prochain.