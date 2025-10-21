À la barre, Mustapha M. estime qu’il y a des pistes «qui n’ont pas été creusées». «Quand on voit l'horreur de ce qui a été fait, les chiffres 0 et 1. On n'est pas sur un coup d'énervement, on est sur quelque chose de plus sérieux (…) Il y a beaucoup de zones d'ombre. On parle de quelque chose d'horrible. Dire que c'est parce que je suis amoureuse de Mustapha, je suis dans un coup d'éclat», a raconté Mustapha M.

«Il y a un homme avec qui elle est restée 4 heures, on pourrait un peu plus pousser. On voit des gens qui font des choses bizarres, on déplace des corps, y'a des chiffres», dit-il avant de demander à ce que la vérité soit dite en «respect» pour la famille.

«Je ne suis pas certain que ce soit à vous de parler de respect pour la famille, Monsieur. Certains ont fait du mal à ce dossier en y ajoutant des dimensions totalement hallucinantes. "Secte pédo-satanique", de quoi vous parlez, Monsieur ?», le coupe le président.

«Essayez de maîtriser vos propos. Vous parlez de respect, c'est bien. Mais vous ne la respectez pas trop la famille en faisant croire que des pistes n'ont pas été creusées. Pour moi, quelqu'un qui parle de secte-satanique n'a pas lu le même dossier que moi», a-t-il ajouté.