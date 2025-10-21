L’avocat d’Innocence en danger a posé une question à l’accusée, lui demandant de décrire visuellement un comprimé de Lyrica que Dahbia Benkired affirme avoir pris la veille du meurtre.

«C’est un petit médicament, c’est rond avec plusieurs couleurs», a répondu l’accusée, comparant le Lyrica à un comprimé de «paracétamol» qu’elle «coupe en deux». Une description qui n’a pas convaincu la pharmacienne : «Il est sous forme de gélule, pas de comprimé. En tout cas en France, il n'est pas possible de disséquer un comprimé», a dit Dr Leila Chaouchi.

D’après l’experte, ce que décrit l’accusée est plutôt du Rivotril, «un médicament qui est sur "prescription sécurisée". Il est aussi appelé "Madame courage". Il est donné aux enfants victimes de traite pour qu'ils commettent des crimes».

Il peut entraîner de l’irritabilité, de l’agressivité, de l’agitation, de la nervosité ainsi que de l’anxiété.